Lupin: Assane colpisce ancora nel trailer ufficiale della parte 3

La serie francese con Omar Sy tornerà su Netflix con sette nuovi episodi il 5 ottobre.

"Conoscete molti ladri che v'invitano alle loro rapine?". Soltanto uno, detective Belkacem: Assane Diop. Il gentiluomo più ricercato di Francia farà il suo ritorno su Netflix, con la terza parte della serie francese di successo Lupin, il prossimo 5 ottobre. Nel frattempo, il servizio streaming ne diffonde una nuova, lunga anteprima attraverso il trailer ufficiale.





Lupin: Cosa ci aspetta nella parte 3

In questi nuovi 7 episodi, ritroviamo il personaggio interpretato da Omar Sy mentre vive in clandestinità dopo essere riuscito a eludere le autorità in seguito alla sua battaglia contro Pellegrini ed essersi allontanato dalla sua famiglia - la moglie Claire (Ludivine Sagnier) e il figlio Raoul (Etan Simon) - per non causarle altri guai. Ma le sofferenze di cui lui stesso è responsabile lo spingono a tornare a Parigi con una folle proposta: abbandonare la Francia e ricominciare da capo altrove. Tuttavia, gli spettri del passato sono sempre dietro l'angolo e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Il trailer mostra Assane e le autorità francesi prendere parte a una nuova manche del gioco del gatto e del topo quando il ladro decide di mettere a segno un altro difficile colpo. "Tu sei davvero matto, Assane", gli dicono mentre lui se la ride di gusto. La situazione però si complica, trascinando ancora una volta con sé quelle persone a cui lui tiene di più. "Questa volta si tratta di testare i tuoi limiti. Si tratta di sapere cosa conta davvero per te", lo avverte qualcuno. Come andrà a finire?