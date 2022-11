Netflix, le Serie TV in streaming a novembre 2022

News Serie TV

Da non perdere questo mese: le nuove stagioni di Manifest, The Crown ed Elite, e le novità Mercoledì e 1899.

A novembre tenetevi un po' più liberi se potete: sono tantissime le nuove Serie TV e ancora di più i nuovi episodi di produzioni molto apprezzate in arrivo in streaming su Netflix. Si parte subito con Manifest. La serie di fantascienza torna con i primi 10 episodi della quarta e ultima stagione. Mentre la data di morte si avvicina e i passeggeri cercano disperatamente una strada verso la sopravvivenza, un misterioso passeggero arriva con un pacco per Cal che cambierà tutto quello che sanno sul Volo 828 e rivelerà la chiave per svelare il mistero delle chiamate in un viaggio conclusivo avvincente, complesso ed estremamente emozionante. Segue a breve distanza la quinta e penultima stagione di The Crown. Per Elisabetta II arriva il decennio più difficile, soprattutto a causa dei problemi coniugali tra Carlo e Diana, fino al loro clamoroso divorzio e alla decisione di lei di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell'opinione pubblica ed espone le divergenze all'interno del Casato di Windsor.

Assolutamente da non perdere anche Mercoledì, serie di Tim Burton su un'inedita Mercoledì Addams che, studentessa della Nevermore Academy, cerca di padroneggiare le sue abilità paranormali, sventare una mostruosa follia omicida e risolvere uno strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, tutto questo mentre naviga in nuove e intricate relazioni. Tornano anche i disinibiti studenti de Las Encinas - inclusi alcuni nuovi che metteranno alla prova ancora una volta l'amicizia della vecchia guardia - nella sesta stagione di Elite, così come il principe Wilhelm di Young Royals, l'ultima volta finito nell’occhio del ciclone dopo che un video in cui baciava Simon era diventato virale. Mentre la monarchia viene bombardata dalle domande sulla sessualità del principe, Simon, ferito e con il cuore spezzato dopo che Wilhelm ha negato di essere uno dei ragazzi nel video, dovrà imparare a stargli accanto senza esserlo davvero. In 1899, nuova creazione del team di Dark, un gruppo di migranti provenienti da diversi ambienti lascia l'Europa a bordo di un piroscafo diretto verso gli Stati Uniti, dove iniziare una nuova vita. Tutti loro hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e il loro futuro all'estero, ma la traversata subisce una svolta imprevista quando l'avvistamento in mare aperto di un'altra nave di migranti alla deriva trasforma il loro viaggio verso la terra promessa in un incubo terrificante.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a novembre 2022

