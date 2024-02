Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2024

News Serie TV

Dall'Italia arriva la provocatoria serie con Alessandro Borghi Supersex e debuttano The Gentlemen e Il problema dei 3 corpi.

Assicuratevi di aver messo a letto i bambini, o che lo abbiano fatto i vostri genitori: la situazione sta per farsi a dir poco bollente. Su Netflix arriva la serie scandalo Supersex, racconto della storia familiare, delle origini e del rapporto con l'amore e il sesso dell'italiano diventato la pornostar più famosa al mondo, interpretato sullo schermo dall'affermato Alessandro Borghi. Dagli anni dell'infanzia a quelli dell'età adulta, la serie svela come e perché Rocco Tano - un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi. Ed è solo l'inizio di un mese eccezionale. The Gentlemen, serie di Guy Ritchie spin-off del suo omonimo film del 2019, segue Theo James nei panni di un uomo che eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre solo per scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della malavita britannica entra in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

Supersex: Trailer Ufficiale: Supersex: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix su Rocco Siffredi - HD

The Gentlemen: Trailer ITA: The Gentlemen: il primo trailer italiano della serie Netflix di Guy Ritchie con Theo James - HD

Gli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss tornano in tv con Il problema dei 3 corpi, ambizioso adattamento dalla celebre trilogia di fantascienza dell'acclamato autore cinese Liu Cixin. Cosa succede quando l'umanità scopre di non essere sola nell'universo? Attraverso continenti e decadi, cinque amici geniali fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale. Si conclude con la terza stagione il teen drama romantico Young Royal. Diviso tra amore e dovere, l'erede al trono svedese Wilhelm affronta le conseguenze dopo aver ammesso pubblicamente di avere una relazione queer con Simon. I due sono determinati a stare insieme, ma cosa sono disposti a sacrificare quando si rendono conto che la loro libertà e il loro amore potrebbero scontrarsi con gli ideali, le tradizioni e le responsabilità della casa reale? Il nuovo crime drama spagnolo Mano de hierro, il cui cast include la star de La casa di carta Jaime Lorente, si concentra invece su Joaquín, un uomo che governa con il pugno di ferro il suo impero della droga dal porto di Barcellona, finché un nuovo carico manda in tilt gli affari e la famiglia.

Il problema dei 3 corpi: Trailer ITA: Il problema dei 3 corpi: Il trailer ufficiale italiano della serie Netflix - HD

Young Royals 3: Trailer ITA: Young Royals 3: Il Trailer Ufficiale Italiano dell'ultima stagione della serie Netflix - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2024

Serie TV in prima visione

Aníkúlápó: L'ascesa dello spettro , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) Blood & Water , Stagione 4 (1 marzo)

, Stagione 4 (1 marzo) Furies , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) Maamla Legal Hai , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) Meet Me After School , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) Supersex , Stagione 1 (6 marzo)

, Stagione 1 (6 marzo) Das Signal , Miniserie (7 marzo)

, Miniserie (7 marzo) The Gentlemen , Stagione 1 (7 marzo)

, Stagione 1 (7 marzo) Young Royals , Stagione 3 (11 marzo, episodi settimanali)

, Stagione 3 (11 marzo, episodi settimanali) Bandidos , Stagione 1 (13 marzo)

, Stagione 1 (13 marzo) Girls5eva , Stagione 3 (14 marzo)

, Stagione 3 (14 marzo) Chicken Nugget , Stagione 1 (15 marzo)

, Stagione 1 (15 marzo) Mano de hierro , Stagione 1 (15 marzo)

, Stagione 1 (15 marzo) Siempre reinas , Stagione 2 (19 marzo)

, Stagione 2 (19 marzo) Il problema dei 3 corpi , Stagione 1 (21 marzo)

, Stagione 1 (21 marzo) Satu, Stagione 1 (27 marzo)

Altre Serie TV

Fabrizio De André , Miniserie (1 marzo)

, Miniserie (1 marzo) La linea verticale , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) Resident Alien , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) Detective Monk, Stagioni 1-? (15 marzo)

Docuserie e Intrattenimento

Date da mangiare a Phil , Stagione 7 (1 marzo)

, Stagione 7 (1 marzo) The Program: Rompere il silenzio (5 marzo)

(5 marzo) Full Swing: Una stagione di golf , Stagione 2 (6 marzo)

, Stagione 2 (6 marzo) ARA San Juan: Il sottomarino sparito nel nulla , Stagione 1 (7 marzo)

, Stagione 1 (7 marzo) L'arte soffiata , Stagione 4 (8 marzo)

, Stagione 4 (8 marzo) Turning Point: La bomba atomica e la guerra fredda (12 marzo)

(12 marzo) Il caso Outreau: Un incubo francese (15 marzo)

(15 marzo) Physical: Da 100 a 1 , Stagione 2 (19 marzo, episodio settimanale)

, Stagione 2 (19 marzo, episodio settimanale) Is it Cake?, Stagione 3 (29 marzo)

Per i più piccoli

My Little Pony: Racconta la tua storia , Stagione 2 (1 marzo)

, Stagione 2 (1 marzo) Hot Wheels, a tutto gas! , Stagione 1 (4 marzo)

, Stagione 1 (4 marzo) La casa delle bambole di Gabby, Stagione 9 (25 marzo)

Proseguono