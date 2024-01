The Gentlemen: Il primo trailer della serie di Guy Ritchie con Theo James

News Serie TV

Il crime drama è atteso su Netflix per quest'anno. Nel cast anche Vinnie Jones.

Netflix ha diffuso il primo trailer di The Gentlemen, la nuova serie creata da Guy Ritchie spin-off del suo omonimo film del 2019. Disponibile in streaming più avanti quest'anno, il crime drama di otto episodi è interpretato da Theo James, in corsa per l'Emmy per il suo ruolo in The White Lotus, affiancato tra gli altri da Kaya Scodelario e Vinnie Jones.





The Gentlemen: La trama della nuova serie tv di Guy Ritchie

Diretta dallo stesso Guy Ritchie, The Gentlemen racconta la storia di Eddie Horniman (James), un uomo che eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre solo per scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della malavita britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

Nella serie recitano anche altri nomi affermati della tv e del cinema come Daniel Ings (I Hate Suzie), Joely Richardson (Nip/Tuck), Peter Serafinowicz (Guardiani della Galassia), Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Max Beesley (Hijack). Matthew Read (McMafia) firma le sceneggiature con Ritchie.