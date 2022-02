Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2022

News Serie TV

Tra le prime visioni del mese le nuove stagioni di Bridgerton, Guida astrologica per cuori infranti e The Last Kingdom, e le novità Human Resources e Frammenti di lei.

Mettetevi comodi: la seconda stagione di Bridgerton arriva finalmente su Netflix. A marzo, la serie originale in lingua inglese più vista sulla piattaforma streaming racconterà un nuovo capitolo della storia dell'omonima famiglia londinese e della sua numerosa prole, concentrandosi sulla figura di Anthony, l'affascinante e impenitente primogenito interpretato da Jonathan Bailey. Dopo il matrimonio tra la sorella Daphne e il Duca di Hastings, il visconte proverà a mettere la testa a posto facendo la corte alla bella Kate Sharma (Simone Ashley, Sex Education), arrivata dall'India con la sua famiglia. Il tutto mentre l'alta società intorno a loro continuerà a interrogarsi sull'identità e le fonti Lady Whistledown, che noi dall'altra parte dello schermo abbiamo scoperto essere Penelope. Se avete amato la serie animata per un pubblico adulto Big Mouth, non perdete poi Human Resources, uno spin-off altrettanto scatenato e irriverente che si addentra nelle vite professionali dei mostri che aiutano e per lo più tormentano Nick, Andrew e i loro amici. Se Big Mouth esplora i difficili anni della pubertà, Human Resources segue le creature accompagnare gli umani in tutte le fasi della vita, incluse la genitorialità e l'età avanzata.

Tornano poi i personaggi della serie italiana Guida astrologica per cuori infranti, Nella seconda stagione, il successo del programma dedicato all'astrologia ideato da Alice porterà quest'ultima e Davide a Parigi per intervistare un astrologo di fama mondiale. Pessimo tempismo mentre il doppio triangolo che coinvolge i due, Carlo e la misteriosa donna che Davide ha baciato nel finale del ciclo inaugurale sembra destinato a diventare addirittura un pentagono quando un affascinante DJ entra nella vita di Alice. Nel thriller Frammenti di lei, Toni Collette torna su Netflix dopo la fortunata esperienza di Unbelievable. Una donna ricostruisce l'oscuro passato della madre dopo che un atto di violenza nella loro sonnolenta cittadina della Georgia porta alla luce minacce nascoste e segreti letali. Da non perdere anche la quinta e ultima stagione del drama storico The Last Kingdom e il thriller spagnolo Mentiras, su una professoressa di letteratura in cerca di giustizia dopo essere stata stuprata da un chirurgo, un uomo che smentisce la sua versione dei fatti.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a marzo 2022

Serie TV in prima visione

The Guardians of Justice , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) Ritmo selvaggio , Stagione 1 (2 marzo)

, Stagione 1 (2 marzo) Mezzanotte a Istanbul , Stagione 1 (3 marzo)

, Stagione 1 (3 marzo) Frammenti di lei , Stagione 1 (4 marzo)

, Stagione 1 (4 marzo) Mentiras , Stagione 1 (4 marzo)

, Stagione 1 (4 marzo) Guida astrologica per cuori infranti , Stagione 2 (8 marzo)

, Stagione 2 (8 marzo) Ne rimarrà solo 1: Gara di improvvisazione tragicomica , Stagione 1 (8 marzo)

, Stagione 1 (8 marzo) The Last Kingdom , Stagione 5 (9 marzo)

, Stagione 5 (9 marzo) L'amore, la vita e tutto il resto , Stagione 1 (10 marzo)

, Stagione 1 (10 marzo) C'era una volta... ma ora non più , Stagione 1 (11 marzo)

, Stagione 1 (11 marzo) Grond , Stagione 1 (17 marzo)

, Stagione 1 (17 marzo) Confuso e innamorato , Stagione 1 (18 marzo)

, Stagione 1 (18 marzo) Drôle , Stagione 1 (18 marzo)

, Stagione 1 (18 marzo) Human Resources , Stagione 1 (18 marzo)

, Stagione 1 (18 marzo) I mostri di Cracovia , Stagione 1 (18 marzo)

, Stagione 1 (18 marzo) Light the Night , Parte 3 (18 marzo)

, Parte 3 (18 marzo) Top Boy , Stagione 2 (18 marzo)

, Stagione 2 (18 marzo) Trentanove , Stagione 1 (24 marzo)

, Stagione 1 (24 marzo) Bridgerton, Stagione 2 (25 marzo)

Altre Serie TV

Taboo, Stagione 1 (11 marzo)

Anime

Kotaro abita da solo , Stagione 1 (10 marzo)

, Stagione 1 (10 marzo) Thermae Romae Novae, Stagione 1 (28 marzo)

Docuserie

Coinquilini impossibili , Stagione 1 (1 marzo)

, Stagione 1 (1 marzo) I diari di Andy Warhol (9 marzo)

(9 marzo) Formula 1: Drive to Survive , Stagione 4 (11 marzo)

, Stagione 4 (11 marzo) ​ 3 Tonelada$: La grande rapina alla Banca Centrale del Brasile , Stagione 1 (16 marzo)

, Stagione 1 (16 marzo) Bad Vegan: Fama, frode e fuggitivi (16 marzo)

(16 marzo) Animal: Il meraviglioso regno animale , Stagione 2 (18 marzo)

, Stagione 2 (18 marzo) Le basi del piacere (22 marzo)

(22 marzo) Johnny Hallyday: Una leggenda del rock (29 marzo)

Per i più piccoli

He-Man and the Masters of the Universe , Stagione 2 (3 marzo)

, Stagione 2 (3 marzo) Chip and Potato , Stagione 3 (8 marzo)

, Stagione 3 (8 marzo) Il mondo di Karma , Stagione 2 (10 marzo)

, Stagione 2 (10 marzo) Team Zenko Go , Stagione 1 (15 marzo)

, Stagione 1 (15 marzo) Transformers: BotBots, Stagione 1 (25 marzo)

Proseguono