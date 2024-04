Netflix, le Serie TV in streaming a maggio 2024

News Serie TV

Torna finalmente Bridgerton con i primi episodi della stagione 3 e arrivano le nuove miniserie Eric e Un uomo vero.

A maggio, non prendete troppi impegni: uno dei ritorni più attesi del 2024 e diverse delle novità più promettenti saranno su Netflix. A più di due anni dall'ultima volta, si torna nell'età della Reggenza per una nuova corsa al "buon partito" nella terza stagione della serie in costume Bridgerton. Questa volta, in casa Bridgerton, sarà il turno di Colin per trovare moglie e "sistemarsi". Tornato a Londra dopo i suoi giri estivi, Colin si offre di aiutare l'amica Penelope Featherington a trovare un uomo che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla sua esasperante famiglia. Ma più il tempo passa più Colin si rende conto di quali siano i suoi veri sentimenti per l'amica. Nel suo primo ruolo da protagonista di una produzione televisiva dal 2018, la star di Sherlock Benedict Cumberbatch è un padre disperato in Eric, miniserie ambientata nella New York degli anni '80. Il principale burattinaio dello show per bambini più popolare d'America, Vincent affronta la scomparsa del figlio di 9 anni. Pieno di disprezzo per se stesso e senso di colpa, si aggrappa ai disegni di Edgar di un mostro-burattino blu alto oltre due metri, Eric, convinto che se riuscirà a portarlo in tv allora Edgar tornerà a casa. Mentre il comportamento sempre più distruttivo di Vincent allontana la sua famiglia, i suoi colleghi e gli investigatori cercano di aiutarlo, è Eric, un'illusione di necessità, a diventare il suo unico alleato nel tentativo di riportare a casa suo figlio.

Bridgerton 3: Trailer ITA: Bridgerton: trailer italiano ufficiale della serie Netflix - HD

La miniserie Un uomo vero riporta su Netflix il vincitore dell'Emmy Jeff Daniels sette anni dopo Godless. Questa volta veste i panni di Charlie Croker, un forte e divisivo magnate immobiliare di Atlanta che deve affrontare un improvviso tracollo. Rude, maleducato e irrefrenabile, Charlie difende il suo impero a ogni costo e contrasta tutti coloro che tentano di trarre vantaggio dalla sua caduta in disgrazia. Da non perdere anche Bodkin, thriller prodotto dall'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama e della moglie Michelle Obama, incentrato su un trio di podcaster (uno dei quali interpretato da Will Forte) alle prese con la misteriosa scomparsa di tre sconosciuti in un'idilliaca cittadina costiera irlandese. Ma, quando iniziano a tirare i fili, scoprono una storia molto più grande e strana di quanto avrebbero mai potuto immaginare. I fan dell'animazione potrebbero apprezzare Jurassic World: Teoria del caos, in cui il gruppo di Campo Cretaceo si riunisce per risolvere un mistero quando scopre un complotto globale che mette in pericolo i dinosauri... e loro stessi. Mentre il pubblico dei K-drama troverà The 8 Show, serie alla Squid Game in cui otto individui intrappolati in un edificio di otto piani partecipano a un gioco allettante ma pericoloso in cui guadagnano denaro col passare del tempo.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a maggio 2024

Serie TV in prima visione

Frankly Speaking , Stagione 1 (1 maggio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (1 maggio, episodio settimanale) Heeramandi , Stagione 1 (1 maggio)

, Stagione 1 (1 maggio) Unnatural , Miniserie (1 maggio)

, Miniserie (1 maggio) Un uomo vero , Miniserie (2 maggio)

, Miniserie (2 maggio) Postcards , Stagione 1 (3 maggio)

, Stagione 1 (3 maggio) The Atypical Family , Stagione 1 (4 maggio, episodi settimanali)

, Stagione 1 (4 maggio, episodi settimanali) Bodkin , Stagione 1 (9 maggio)

, Stagione 1 (9 maggio) Thank You, Next , Stagione 1 (9 maggio)

, Stagione 1 (9 maggio) Bridgerton , Stagione 3 Parte 1 (16 maggio)

, Stagione 3 Parte 1 (16 maggio) L'isola e il maestro , Stagione 2 (16 maggio)

, Stagione 2 (16 maggio) The 8 Show , Stagione 1 (17 maggio)

, Stagione 1 (17 maggio) Tires , Stagione 1 (23 maggio)

, Stagione 1 (23 maggio) Eric , Miniserie (30 maggio)

, Miniserie (30 maggio) Ni una más, Stagione 1 (31 maggio)

Altre Serie TV

Psych, Stagioni 1-8 (1 maggio)

Anime

Black Clover , Stagione 2 (1 maggio)

, Stagione 2 (1 maggio) Dr. Stone , Stagione 1 (1 maggio)

, Stagione 1 (1 maggio) Jujutsu Kaisen , Stagione 1 (1 maggio)

, Stagione 1 (1 maggio) T · P BON , Stagione 1 (2 maggio)

, Stagione 1 (2 maggio) Blood of Zeus, Stagione 2 (10 maggio)

Docuserie e Intrattenimento

Selling the OC , Stagione 3 (3 maggio)

, Stagione 3 (3 maggio) Super Rich in Korea , Stagione 1 (7 maggio)

, Stagione 1 (7 maggio) El Rey del Cachopo: I crimini di César Román (10 maggio)

(10 maggio) L'ultimatum: Sudafrica , Stagione 1 (10 maggio)

, Stagione 1 (10 maggio) Buying London, Stagione 1 (22 maggio)

Per i più piccoli

Cry Babies Magic Tears , Stagione 3 (1 maggio)

, Stagione 3 (1 maggio) Jurassic World: Teoria del caos, Stagione 1 (24 maggio)

Proseguono