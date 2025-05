Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2025

News Serie TV

Da non perdere questo mese il finale di Squid Game, le nuove stagioni di Ginny & Georgia e FUBAR e la nuova serie italiana Sara - La donna nell'ombra.

È ora di giocare un'ultima volta. A giugno, in streaming su Netflix, torna e si conclude con la terza stagione la serie fenomeno sudcoreana Squid Game. Dopo la drammatica rivolta che non ha sortito gli effetti sperati, Gi-hun non demorde nel suo obiettivo di porre fine ai giochi. Nel frattempo, il Front Man prosegue con la sua prossima mossa mentre le scelte dei giocatori sopravvissuti causano gravi conseguenze a ogni round. Ci sarà un barlume di speranza per l'umanità sullo sfondo della realtà più crudele? Torna, anch'essa con la terza stagione, Ginny & Georgia. Dopo essere stata arrestata per omicidio, un colpo di scena che ha rovinato il suo matrimonio e il suo finale da favola, Georgia si prepara al processo. Ora sua figlia Ginny deve capire da che parte stare quando la situazione si fa critica e caotica e se affrontare davvero il mondo insieme alla sua "amica". Arnold Schwarzenegger riprende i panni dell'agente della CIA Luke Brunner nella seconda stagione dell'action dramedy FUBAR. Questa volta dovrà vedersela con Greta Nelso (la nuova aggiunta al cast Carrie-Anne Moss), un'ex spia della Germania dell'Est e sua vecchia fiamma che minaccia di distruggere il mondo... a meno che non distrugga prima lui.

Diverse sono anche le novità da non perdere. The Waterfront, ultima creazione dell'ideatore di Dawson's Creek e The Vampire Diaries Kevin Williamson, ruota attorno a un'influente famiglia della Carolina del Nord attiva nel settore della pesca che si ritrova a navigare in acque pericolose per mantenere a galla il proprio impero commerciale in rovina. Dall'Italia arriva Sara - La donna nell'ombra, adattamento dei romanzi di Maurizio de Giovanni incentrati sull'omonimo personaggio - un'ex agente dei servizi segreti interni che desidera far luce sulla morte prematura di suo figlio. Dopo essersi ritirata in solitudine, Sara torna in azione in cerca di risposte, sprofondando in un'indagine che la riporta davanti a fantasmi del passato. Olympo, invece, segue i migliori atleti di Spagna allenarsi al centro sportivo d'élite Pirineos. Qui, Amaia, capitana della nazionale di nuoto sincronizzato, si accorge che le prestazioni di alcuni atleti stanno migliorando inspiegabilmente. Dopo anni trascorsi a spingere i loro corpi al limite e a sacrificare la loro vita per lo sport, lei e i suoi compagni si trovano di fronte a un dilemma: fin dove sono disposti ad arrivare per raggiungere i loro obiettivi?

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2025

Serie TV in prima visione

Sara - La donna nell'ombra , Stagione 1 (3 giugno)

, Stagione 1 (3 giugno) Il codice del crimine , Stagione 2 (4 giugno)

, Stagione 2 (4 giugno) La prima volta , Stagione 3 (4 giugno)

, Stagione 3 (4 giugno) Barracuda Queens , Stagione 2 (5 giugno)

, Stagione 2 (5 giugno) Ginny & Georgia , Stagione 3 (5 giugno)

, Stagione 3 (5 giugno) Tires , Stagione 2 (5 giugno)

, Stagione 2 (5 giugno) Mercy For None , Miniserie (6 giugno)

, Miniserie (6 giugno) Ombre nell'acqua , Miniserie (6 giugno)

, Miniserie (6 giugno) Aniela , Stagione 1 (11 giugno)

, Stagione 1 (11 giugno) FUBAR , Stagione 2 (12 giugno)

, Stagione 2 (12 giugno) Kings of Jo'Burg , Stagione 3 (13 giugno)

, Stagione 3 (13 giugno) The Waterfront , Stagione 1 (19 giugno)

, Stagione 1 (19 giugno) Olympo , Stagione 1 (20 giugno)

, Stagione 1 (20 giugno) Squid Game, Stagione 3 (27 giugno)

Altre Serie TV

New Amsterdam , Stagione 5 (1 giugno)

, Stagione 5 (1 giugno) Mare fuori, Stagione 5 (19 giugno)

Docuserie e Intrattenimento

Power Moves with Shaquille O'Neal , Stagione 1 (4 giugno)

, Stagione 1 (4 giugno) Trainwreck , Volume 1 (10 giugno, episodio settimanale)

, Volume 1 (10 giugno, episodio settimanale) Il caso Air Cocaine (11 giugno)

(11 giugno) Too Hot to Handle: Spagna , Stagione 1 (13 giugno)

, Stagione 1 (13 giugno) Kaulitz & Kaulitz , Stagione 2 (17 giugno)

, Stagione 2 (17 giugno) America's Sweethearts: Le cheerleader dei Dallas Cowboys , Stagione 2 (18 giugno)

, Stagione 2 (18 giugno) Date da mangiare a Phil , Stagione 8 (18 giugno)

, Stagione 8 (18 giugno) Yolanthe , Stagione 1 (18 giugno)

, Stagione 1 (18 giugno) L'ultimatum: Queer Love, Stagione 2 (25 giugno)

Per i più piccoli

LEGO DREAMZzz , Stagione 3 (5 giugno)

, Stagione 3 (5 giugno) Kit & Sam - Misteri del regno animale , Capitolo 5 (9 giugno)

, Capitolo 5 (9 giugno) Due Fantagenitori: Esprimi un desiderio, Stagione 2 (12 giugno)

Proseguono