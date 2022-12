Netflix, le Serie TV in streaming a gennaio 2023

News Serie TV

Da non perdere questo mese la singolare Caleidoscopio, la serie italiana La vita bugiarda degli adulti e le nuove stagioni di Vikings: Valhalla e Ginny & Georgia.

Il 2023 di Netflix inizia con un esperimento, e ad essere messe alla prova saranno la pazienza e l'arguzia degli abbonati. Nella miniserie antologica Caleidoscopio, la prima della piattaforma i cui episodi possono essere visti in qualsiasi ordine, una banda di ladri provetti tenta di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare? Nel cast, tra gli altri, la star di Better Call Saul Giancarlo Esposito e l'attore di Spartacus Jai Courtney. Spazio poi alle risate con il ritorno più atteso d'inizio anno. That '90s Show riporta sullo schermo i personaggi della sitcom di culto di fine anni '90 That '70s Show, concentrandosi su una nuova generazione di adolescenti del Wisconsin, inclusi la figlia di Eric e Donna, Leia, che va a trascorrere l'estate dai nonni sperando di vivere finalmente qualche avventura degna della sua età, e il figlio di Jackie e Kelso, Jay, un tipo civettuolo che ben presto attira la sua attenzione.

That '90s Show: Trailer Ufficiale: That '90s Show: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

A gennaio tornano anche i vichinghi più hot della tv con la stagione 2 della serie d'ambientazione storica Vikings: Valhalla. Fuggitivi in Scandinavia, in questi otto episodi i nostri eroi sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi di Kattegat. L'appuntamento più atteso in Italia, invece, è quello con La vita bugiarda degli adulti, adattamento del romanzo omonimo di Elena Ferrante, la stessa de L'amica geniale. Seguiamo il potente e singolare passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni '90, in bilico tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Imperdibili anche i nuovi episodi a lungo attesi di Ginny & Georgia, il dramedy che, ricordando vagamente Una mamma per amica, esplora il rapporto tra una giovane madre e la figlia adolescente, trasferitesi in New England per cominciare una nuova vita ma ben presto raggiunte da un passato sconvolgente. Dopo le ultime verità venute a galla, riusciranno le due a riconciliarsi?

Vikings: Valhalla 2 - Trailer Ufficiale: Vikings: Valhalla 2 - Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

La vita bugiarda degli adulti: trailer ufficiale: La vita bugiarda degli adulti: il trailer ufficiale della serie Netflix - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a gennaio 2023

Serie TV in prima visione

Caleidoscopio , Miniserie (1 gennaio)

, Miniserie (1 gennaio) Sguardo indiscreto , Miniserie (1 gennaio)

, Miniserie (1 gennaio) La vita bugiarda degli adulti , Stagione 1 (4 gennaio)

, Stagione 1 (4 gennaio) Copenhagen Cowboy , Stagione 1 (5 gennaio)

, Stagione 1 (5 gennaio) Ginny & Georgia , Stagione 2 (5 gennaio)

, Stagione 2 (5 gennaio) Totenfrau , Stagione 1 (5 gennaio)

, Stagione 1 (5 gennaio) I binari del destino , Stagione 1 (9 gennaio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (9 gennaio, episodio settimanale) Sexify , Stagione 2 (11 gennaio)

, Stagione 2 (11 gennaio) Makanai , Stagione 1 (12 gennaio)

, Stagione 1 (12 gennaio) Vikings: Valhalla , Stagione 2 (12 gennaio)

, Stagione 2 (12 gennaio) Sky Rojo , Stagione 3 (13 gennaio)

, Stagione 3 (13 gennaio) Trial by Fire , Stagione 1 (13 gennaio)

, Stagione 1 (13 gennaio) Le combattenti , Miniserie (19 gennaio)

, Miniserie (19 gennaio) That '90s Show , Stagione 1 (19 gennaio)

, Stagione 1 (19 gennaio) Candidato unico , Stagione 1 (20 gennaio)

, Stagione 1 (20 gennaio) Fauda , Stagione 4 (20 gennaio)

, Stagione 4 (20 gennaio) Shahmaran , Stagione 1 (20 gennaio)

, Stagione 1 (20 gennaio) Shanty Town , Stagione 1 (20 gennaio)

, Stagione 1 (20 gennaio) Alchemy of Souls , Parte 2 (21 gennaio, episodio settimanale)

, Parte 2 (21 gennaio, episodio settimanale) Contra las cuerdas , Stagione 1 (25 gennaio)

, Stagione 1 (25 gennaio) La ragazza di neve , Stagione 1 (27 gennaio)

, Stagione 1 (27 gennaio) Lockwood & Co., Stagione 1 (27 gennaio)

Altre Serie TV

The Good Doctor , Stagione 5 (1 gennaio)

, Stagione 5 (1 gennaio) Love Life, Stagione 2 (13 gennaio)

Anime

Hajime no Ippo: The Fighting! , Stagione 1 (1 gennaio)

, Stagione 1 (1 gennaio) La via del grembiule , Stagione 2 (1 gennaio)

, Stagione 2 (1 gennaio) Monster , Stagione 1 (1 gennaio)

, Stagione 1 (1 gennaio) Vinland Saga , Stagione 2 (9 gennaio, episodio settimanale)

, Stagione 2 (9 gennaio, episodio settimanale) Junji Ito Maniac , Stagione 1 (19 gennaio)

, Stagione 1 (19 gennaio) Record of Ragnarok, Stagione 2 Parte 1 (26 gennaio)

Docuserie e Intrattenimento

Una giornata da grande , Stagione 2 (1 gennaio)

, Stagione 2 (1 gennaio) Madoff (4 gennaio)

(4 gennaio) Pressure Cooker , Stagione 1 (6 gennaio)

, Stagione 1 (6 gennaio) Break Point , Parte 1 (13 gennaio)

, Parte 1 (13 gennaio) Bake Squad , Stagione 2 (20 gennaio)

, Stagione 2 (20 gennaio) Bling Empire: New York , Stagione 1 (20 gennaio)

, Stagione 1 (20 gennaio) Physical: Da 100 a 1, Stagione 1 (24 gennaio, episodio settimanale)

Per i più piccoli

Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone, Stagione 2 (12 gennaio)

Proseguono