Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2023

A febbraio arrivano in streaming su Netflix la stagione 4 di YOU, la nuova serie italiana La legge di Lidia Poët e la stagione 3 di Outer Banks.

Febbraio, mese di travestimenti, ha in serbo per gli appassionati di Serie TV abbonati a Netflix un Joe Goldberg che canalizza il suo Sherlock Holmes interiore e una Matilda De Angelis che non si finge ma è una grande donna italiana di fine Ottocento. Nella prima parte della quarta stagione del thriller psicologico YOU ritroviamo Joe a Londra, dove è impegnato come insegnante in una prestigiosa università, si fa chiamare Jonathan Moore e gode della compagnia di nuovi amici ricchi e mondani e di un nuovo interesse amoroso. Conoscendolo, ben presto questi ultimi non potranno dire la stessa cosa di lui, mentre Joe si ritrova lui stesso nel ruolo di detective quando scopre che potrebbe non essere l'unico assassino in città. Il legal drama italiano La legge di Lidia Poët raconta invece la storia dell'omonima prima avvocatessa d'Italia. Tenuta fuori dall'albo degli avvocati in quel di Torino solo perché donna, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi per lo studio legale del fratello, mentre, con orgoglio, prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte d'Appello. Ad aiutarla e a giudarla nei mondi nascosti di una Torino magniloquente è suo cognato Jacopo, un misterioso giornalista.

YOU 4: Trailer Ufficiale ITA: YOU 4: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Outer Banks farà venire voglia di mare e sole nella a-lungo-attesa terza stagione. Ancora bloccati sull'isola che li aveva visti naufragare alla fine del ciclo precedente, i Pogue scopriranno che la loro nuova vita non è poi così male, sopratutto quando condividi un simile paradiso terrestre con i tuoi amici. Ma non passerà molto tempo prima che la posta in gioco diventi più alta di prima, con Ward e Rafe ancora in cerca di vendetta e i Pogue alle prese con la regina di tutte le cacce al tesoro. A San Valentino arriva la spagnola Tutte le volte che ci siamo innamorati, una sensuale commedia romantica in cui la Georgina Amorós di Elite interpreta una ragazza che arriva a Madrid con l'obiettivo di conquistare il mondo e diventare regista. Qui conosce i suoi migliori amici e Julio, che sarebbe il protagonista perfetto dei suoi film e della sua vita se il destino non avesse in serbo altri piani. Sono giovani e ancora più imprevedibili i protagonisti di Freeridge, spin-off dell'apprezzato teen dramedy On My Block. Nell'omonimo quartiere di Los Angeles, le sorelle rivali Gloria e Ines e i loro amici Demi e Cameron scatenano una maledizione che porta oscure disgrazie nelle loro vite.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2023

Serie TV in prima visione

I Will Be Your Bloom , Stagione 1 (1 febbraio)

, Stagione 1 (1 febbraio) Freeridge , Stagione 1 (2 febbraio)

, Stagione 1 (2 febbraio) Class , Stagione 1 (3 febbraio)

, Stagione 1 (3 febbraio) Cromosoma 21 , Stagione 1 (8 febbraio)

, Stagione 1 (8 febbraio) The Exchange , Stagione 1 (8 febbraio)

, Stagione 1 (8 febbraio) YOU , Stagione 4 Parte 1 (9 febbraio)

, Stagione 4 Parte 1 (9 febbraio) Love to Hate You , Stagione 1 (10 febbraio)

, Stagione 1 (10 febbraio) Corso accelerato sull'amore , Stagione 1 (11 febbraio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (11 febbraio, episodio settimanale) Tutte le volte che si siamo innamorati , Stagione 1 (14 febbraio)

, Stagione 1 (14 febbraio) #NoFilter , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) La legge di Lidia Poët , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) La prima volta , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) Red Rose , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) The Upshaws , Stagione 2 Parte 2 (16 febbraio)

, Stagione 2 Parte 2 (16 febbraio) División Palermo​ , Stagione 1 (17 febbraio)

, Stagione 1 (17 febbraio) La ragazza e il cosmonauta , Stagione 1 (17 febbraio)

, Stagione 1 (17 febbraio) Rapinatori: La serie , Stagione 2 (17 febbraio)

, Stagione 2 (17 febbraio) Triptych , Stagione 1 (22 febbraio)

, Stagione 1 (22 febbraio) Outer Banks , Stagione 3 (23 febbraio)

, Stagione 3 (23 febbraio) That Girl Lay Lay , Stagione 2 (23 febbraio)

, Stagione 2 (23 febbraio) Anime false, Stagione 1 (24 febbraio)

Altre Serie TV

Girls5eva , Stagioni 1-2 (1 febbraio)

, Stagioni 1-2 (1 febbraio) S.W.A.T., Stagione 5 (1 febbraio)

Docuserie e Intrattenimento

I milioni di Gunther (1 febbraio)

(1 febbraio) L'amore è cieco , Stagione 3 Dopo l'altare (10 febbraio)

, Stagione 3 Dopo l'altare (10 febbraio) Perfect Match , Stagione 1 (14 febbraio, episodi settimanali)

, Stagione 1 (14 febbraio, episodi settimanali) Full Swing: Una stagione di golf , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) Regine dell'Africa: Njinga , Stagione 1 (15 febbraio)

, Stagione 1 (15 febbraio) Murdaugh Murders: Scandalo nel profondo Sud (22 febbraio)

(22 febbraio) Formula 1: Drive to Survive , Stagione 5 (24 febbraio)

, Stagione 5 (24 febbraio) Too Hot to Handle: Germania, Stagione 1 (28 febbraio)

Anime

Detective Conan: The Culprit Hanazawa , Stagione 1 (1 febbraio)

, Stagione 1 (1 febbraio) Make My Day​ , Stagione 1 (2 febbraio)

, Stagione 1 (2 febbraio) Vinland Saga , Stagione 2 (6 febbraio, episodi settimanali)

, Stagione 2 (6 febbraio, episodi settimanali) Aggretsuko, Stagione 5 (16 febbraio)

Per i più piccoli

Mio papà va a caccia di alieni! , Stagione 1 (9 febbraio)

, Stagione 1 (9 febbraio) CoComelon , Stagione 7 (15 febbraio)

, Stagione 7 (15 febbraio) Oddballs, Stagione 2 (24 febbraio)

Proseguono