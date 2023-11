Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2023

News Serie TV

Nell'ultimo mese dell'anno arrivano lo spin-off de La casa di carta, la stagione 2 della serie italiana Odio il Natale, la serie d'animazione La concierge Pokémon e gli episodi finali di The Crown.

Netflix chiuderà il 2023 col botto, giustamente. A fine anno, una delle storie più popolari del servizio streaming tornerà con nuovi risvolti e colpi di scena. Stiamo parlando de La casa di carta, la serie di enorme successo terminata solo due anni fa, pronta a espandere il suo universo nello spin-off prequel Berlino, incentrato sull'omonimo personaggio interpretato da Pedro Alonso. L'heist drama ripercorre gli anni d'oro del criminale, quando non sapeva ancora di essere malato e i suoi ultimi giorni nella Zecca spagnola erano lontani. Lo seguiamo preparare e mettere in atto una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di diverse decine di milioni nella città dell'amore, Parigi. Per riuscirci, Berlino si fa aiutare da una banda con cui aveva già rubato in passato. Poi, poiché prima di Capodanno c'è Natale, una delle proposte della piattaforma per i prossimi giorni di festa è di nuovo la serie italiana la cui protagonista il Natale proprio non lo sopporta. O non lo sopportava. Nella stagione 2 della commedia romantica Odio il Natale, Gianna non è più single! Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché si sa, il Natale ama le coppie, giusto? Ma è proprio quest'ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che rompe la sua relazione. Proprio nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, riparte invece un nuovo countdown: Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia a casa Belotti. Una cena che, quest'anno, deve organizzare lei e che porta con sé più di un imprevisto.

Rappresenta qualcosa di inedito nella storia straordinaria dei Pokémon la serie d'animazione in stop-motion La concierge Pokémon, in cui una concierge di nome Haru interagisce con i Pokémon e i loro proprietari in visita presso il Pokémon Resort, il luogo dove le colorate creature si recano quando hanno bisogno di una pausa, di un posto tranquillo dove rilassarsi ed essere accuditi. Basata sul romanzo omonimo di Ali Novak, la serie di formazione Uno splendido errore segue il viaggio della quindicenne Jackie, la quale, dopo aver perso la sua famiglia in un tragico incidente, si trasferisce da Manhattan al Colorado e deve adattarsi a una nuova vita di campagna con una tutrice e otto (!) ragazzi molto esuberanti. Dopo gli episodi dedicati agli ultimi, tragici giorni di vita della Principessa Diana, The Crown conclude il racconto del Regno di Elisabetta II in una seconda parte della sesta stagione che, per volontà dell'ideatore Peter Morgan, si ferma molto prima della morte della monarca, alle seconde nozze di Carlo e all'inizio della relazione tra William e Kate Middleton. Segnaliamo infine la miniserie animata Carol e la fine del mondo, su una donna taciturna e inquieta che, mentre fatica ad accettare il caos per l'imminente apocalisse planetaria, cerca il significato della vita nel suo ultimo mese sulla Terra.

La concierge Pokémon: Trailer ufficiale italiano: La concierge Pokémon: Trailer ufficiale italiano della serie animata Netflix - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2023

Serie TV in prima visione

Sweet Home , Stagione 2 (1 dicembre)

, Stagione 2 (1 dicembre) Benvenuti a Samdal-ri , Stagione 1 (2 dicembre, episodi settimanali)

, Stagione 1 (2 dicembre, episodi settimanali) DI4RI , Stagione 2 Parte 2 (6 dicembre)

, Stagione 2 Parte 2 (6 dicembre) Pax Massilia , Stagione 1 (6 dicembre)

, Stagione 1 (6 dicembre) Analog Squad , Stagione 1 (7 dicembre)

, Stagione 1 (7 dicembre) Knokke Off , Stagione 1 (7 dicembre)

, Stagione 1 (7 dicembre) Odio il Natale , Stagione 2 (7 dicembre)

, Stagione 2 (7 dicembre) Uno splendido errore , Stagione 1 (7 dicembre)

, Stagione 1 (7 dicembre) 1670 , Stagione 1 (13 dicembre)

, Stagione 1 (13 dicembre) Ambizione , Stagione 2 (14 dicembre)

, Stagione 2 (14 dicembre) The Crown , Stagione 6 Parte 2 (14 dicembre)

, Stagione 6 Parte 2 (14 dicembre) Yu Yu Hakusho , Stagione 1 (14 dicembre)

, Stagione 1 (14 dicembre) Carol e la fine del mondo , Miniserie (15 dicembre)

, Miniserie (15 dicembre) Yoh! Christmas , Stagione 1 (15 dicembre)

, Stagione 1 (15 dicembre) Cindy la Regia: La serie , Stagione 1 (20 dicembre)

, Stagione 1 (20 dicembre) La creatura di Gyeongseong , Stagione 1 (22 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (22 dicembre, episodio settimanale) La concierge Pokémon , Stagione 1 (28 dicembre)

, Stagione 1 (28 dicembre) Berlino, Stagione 1 (29 novembre)

Anime

Bleach, Stagione 9 (1 dicembre)

Docuserie e Intrattenimento

La Seconda Guerra Mondiale: Voci dal fronte , Stagione 1 (7 dicembre)

, Stagione 1 (7 dicembre) L'inferno dei single , Stagione 3 (12 dicembre)

, Stagione 3 (12 dicembre) Under Pressure: La nazionale di calcio femminile USA (12 dicembre)

(12 dicembre) Car Masters: Dalla ruggine alla gloria, Stagione 5 (13 dicembre)

Per i più piccoli

Super Benny , Stagione 1 (1 dicembre)

, Stagione 1 (1 dicembre) Diari fatati , Stagione 2 (4 dicembre)

, Stagione 2 (4 dicembre) Hilda, Stagione 3 (7 dicembre)

Proseguono