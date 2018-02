Netflix: Le nuove Serie TV in streaming a febbraio 2018

Altro che romanticismo! Febbraio sarà anche il mese di San Valentino, ma le storie che Netflix ha in serbo questo mese per gli appassionati di serie tv toccano ben altri generi. Dal racconto fortemente visionario di Altered Carbon di un mondo futuro trasformato dalle nuove tecnologie dove la coscienza è digitalizzata, i corpi umani sono intercambiabili e la morte non è più permanente, disponibile dal 2, al caso fortemente attuale sviscerato nella prima stagione del crime drama antologico Seven Seconds, le tensioni tra alcuni cittadini afroamericani e altrettanti poliziotti caucasici dopo che uno di questi ferisce gravemente un adolescente di colore, atteso per il 23, il servizio di video in streaming affronta temi maturi, che fanno riflettere e pongono domande. Ma, tra una riflessione e l'altra, trovano spazio fortuntamente storie più leggere. Come Everything Sucks!, che segue due gruppi di liceali disadattati venire ai ferri corti nell'Oregon del 1996. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo di continuare a tenere d'occhio questa pagina perché torneremo ad aggiornarla conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

1/2 - Damnation, Stagione 1

2/2 - Altered Carbon, Stagione 1

14/2 - Greenhouse Academy, Stagione 2

15/2 - Re:Mind, Stagione 1

16/2 - Everything Sucks!, Stagione 1

23/2 - Marseille, Stagione 2

23/2 - Seven Seconds, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/2 - iZombie, Stagione 2

ANIME

1/2 - Death Parade, Serie completa

1/2 - Kakegurui, Serie completa

1/2 - The Dragon Dentist, Serie completa

PER I PIÙ PICCOLI

1/2 - PJ Masks: Super pigiamini, Stagione 1

2/2 - Luna Petunia, Stagione 1

PROSEGUONO

- Black Lightning, Stagione 1 (ogni martedì)

- Dynasty, Stagione 1 (ogni giovedì)

- Star Trek: Discovery, Stagione 1 (ogni lunedì, fino al 12/2)