NCIS perde uno dei suoi volti storici

I sospetti dopo il finale della stagione 18. Poi la conferma sui social.

Il colpo di grazia per i fan di NCIS è arrivata solo diverse ore dopo la messa in onda negli Stati Uniti dell'ultimo episodio della stagione 18. Dopo i sospetti (in realtà molto più di questo) avanzati da alcuni sviluppi nel finale in onda martedì sera, l'attrice Emily Wickersham ha confermato in un messaggio condiviso su Instagram che non riprenderà il ruolo di Ellie Bishop nella prossima stagione del procedurale. L'attrice lascia dunque la serie con il maggior numero di spettatori della tv americana dopo otto stagioni.

NCIS: L'addio di Ellie Bishop, e di Emily Wickersham

Nell'episodio Rule 91, la squadra rimane scioccata alla scoperta che Bishop è implicata in una vecchia fuga di notizie dalla NSA. McGee e Knight (Sean Murray e Katrina Law) cercano di dimostrare la sua innocenza, ma alla fine l'agente ammette la propria complicità, sebbene abbia agito per una giusta causa - difendere dei profughi siriani sfruttati dal governo per catturare dei criminali di guerra. Negli ultimi istanti, Torres (Wilmer Valderrama) si rende conto però che le azioni della collega facevano parte di una manovra pianificata con Odette Malone in modo da coinvolgerla in una sorta di missione segreta a lungo termine che le richiedeva di essere un agente dell'NCIS caduto in disgrazia ma a tempo debito le avrebbe permesso di fare un salto di qualità. Dopo un'intensa discussione, durante la quale Bishop ha detto "Non volevo che succedesse", i due si scambiano quello che sembra un bacio d'addio.

"Appendo il cappello e la giacca. Che bel viaggio è stato" ha scritto l'attrice nel suo post, confermando la sua uscita di scena. "Questo cast, questa troupe, sono i migliori. Non ci sono parole abbastanza gentili con cui definire le persone con le quali ho avuto il piacere di lavorare per quasi 8 anni e 172 episodi. Questo mondo è complicato e strano e la coerenza è una rarità. Sono stata molto fortunata a far parte di una serie in cui sono riuscita a recitare e ridere e imparare con persone meravigliose. Un momento nel tempo che sicuramente non dimenticherò. Grazie CBS e NCIS per avermi incluso in una parte della storia della televisione. Il tempo passa in fretta".