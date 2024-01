NCIS: Hawai'i: Il trailer della stagione 3 mostra il ritorno di LL Cool J

News Serie TV

L'attore riprende il ruolo dell'agente speciale Sam Hanna dalla conclusa NCIS: Los Angeles.

Se, dopo 14 stagioni, sentite la mancanza della conclusa NCIS: Los Angeles, sarete felici di sapere che uno dei suoi protagonisti, LL Cool J, riprenderà il ruolo dell'agente speciale Sam Hanna nella stagione 3 dello spin-off NCIS: Hawai'i. E lo farà per diverso tempo dopo essere apparso nel finale del ciclo precedente. Il trailer diffuso in esclusiva da TVLine in attesa dell'arrivo in tv su CBS dei nuovi episodi il 12 febbraio lo mostra in tutta la sua statuaria figura accanto alla protagonista Vanessa Lachey.

NCIS: Hawai'i, cosa ci aspetta nella stagione 3

L'ultima volta che siamo stati in compagnia dei personaggi di NCIS: Hawai'i, l'agente speciale Jane Tennant stava fuggendo da un paio di scagnozzi di un Adrian Creel tornato dalla morte quando un colpo di cecchino era risuonato da una collina vicina, abbattendo il secondo dei suoi inseguitori. A sparare era stato l'agente speciale Sam Hanna, che chiamando poi Jane al telefono le aveva spiegato che il finale di NCIS: Los Angeles lo aveva lasciato a migliaia di chilometri di distanza, in Marocco, e le aveva offerto il suo aiuto per il futuro. Avevamo visto poi l'agente supervisore John Swift (la guest star Henry Ian Cusick) parlare al cellulare con qualcuno dei "piani alti", sostenendo che non sarebbe stato male ampliare la quadra di Pearl Harbor, apparentemente proprio con Sam Hanna.

L'episodio che inaugurerà la terza stagione (più breve a causa dei recenti scioperi di Hollywood), intitolato Run and Gun, vedrà un'agente Tennant che, superate le sue valutazioni mediche e psicologiche dopo tutto quello che ha passato con la vicenda Creel/Maggie, le torture e la morte di Charlie 1, è sorpresa nel vedere Sam condurre il suo colloquio finale per autorizzare il suo ritorno al lavoro. Poi, quando la squadra scopre una violazione nel database del Corpo dei Marine, Sam si unisce a Tennant a Las Vegas per localizzare l'hacker.