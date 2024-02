NCIS: Ecco chi è tornato per l'addio a Ducky

News Serie TV

In onda la scorsa notte negli Stati Uniti l'episodio che ha omaggiato il defunto David McCallum, interprete per 20 stagioni del Dott. Donald 'Ducky' Mallard.

L'episodio di NCIS in onda negli Stati Uniti la scorsa notte, il secondo della stagione 21, ha reso omaggio al suo amato Donald 'Ducky' Mallard, dopo la morte del suo interprete, il 90enne David McCallum, lo scorso settembre. Molto di quello che sarebbe accaduto era noto da tempo. Quello che invece non era stato ancora chiarito, e che i telespettatori americani hanno scoperto solo guardando la tv, e se qualcuna delle vecchie glorie dell'NCIS si sarebbe unita agli ex colleghi per l'ultimo saluto. In effetti, qualcuno lo ha fatto. Se le anticipazioni non vi fanno paura, qui di seguito vi sveliamo di chi si tratta.

NCIS: Chi è tornato nell'episodio dell'addio a Ducky?

L'episodio The Stories We Leave Behind, scritto dalla star Brian Dietzen (che nei panni di Jimmy Palmer ha affiancato McCallum per gran parte del loro tempo in NCIS) e dal produttore esecutivo Scott Williams, ha mostrato qual è stato l'impatto della morte di Ducky non solo sui suoi colleghi di oggi ma anche sui passati membri della squadra. E se in molti si aspettavano un ritorno di Mark Harmon e del suo Leroy Jethro Gibbs, l'amico di lunga data di Ducky, la realtà ha mostrato una situazione diversa.

A presentarsi al quartier generale dell'NCIS poco prima del funerale di Ducky è stato infatti l'agente speciale Anthony DiNozzo, interpretato dal veterano della serie Michael Weatherly, la cui ultima volta nei panni del suo personaggio risaliva a maggio del 2016. Lui ha condiviso un momento molto toccante con Jimmy, ricordando un aneddoto del suo passato con Ducky. Tony ha poi assicurato a Jimmy che, quando moriamo, non ci lasciamo dietro solo delle storie, ma anche le persone le cui vite sono state toccate da noi.

NCIS rivela finalmente dove si trova Gibbs

Prima di sentirvi ancora più tristi perché Leroy Jethro Gibbs non è riuscito a essere lì per l'ultimo saluto al suo caro amico, lasciateci dire che il personaggio non è stato del tutto assente. In una delle primissime scene dell'episodio si è visto Timothy McGee (Sean Murray) osservare una vecchia Polaroid che lo ritrae insieme con Ducky e Gibbs. A mandargliela, in una busta, è stato proprio quest'ultimo.

Sono passati più di due anni da quando il personaggio di Harmon, tuttora uno dei produttori esecutivi di NCIS, ha informato McGee che non sarebbe tornato a Washington ma sarebbe rimasto nella sonnolenta cittadina dell'Alaska dove li aveva portati un caso. Da allora ci sono stati pochi aggiornamenti sulla sua nuova vita, ma grazie alla busta che McGee ha ricevuto la scorsa notte, sappiamo finalmente qualcosa in più. Come indicava l'indirizzo, Gibbs si trova nella fittizia Naktok Bay, nel sudovest del 49° Stato.

Un'informazione che, finora, gli showrunner della serie erano stati piuttosto riluttanti a condividere, perché, come spiegato da Steven D. Binder, "c'è questa sensazione tra gli sceneggiatori - e la condivido - che non lo abbiamo lasciato da nessuna parte ma anche che lo abbiamo lasciato ovunque. Ad esempio, quando penso a Gibbs, non penso a lui che vive in un appartamento in Alaska. Invece, immagino che si sia dissolto in polvere fatata e fluttui nel cielo finché non sarà richiamato in servizio".

Una nuova sigla per l'addio a Ducky

Non è tutto. L'episodio tributo ha presentato anche una nuova sequenza dei crediti di apertura, decisamente più triste. "Il nostro meraviglioso editor, Greg Gontz, ha sottolineato che uscire da quel momento [la scena d'apertura in cui Jimmy va a casa del suo mentore e scopre che è morto silenziosamente durante la notte] con il tema molto ottimista ed energico di NCIS sembrava quasi irrispettoso, in un certo senso", ha spiegato Dietzen a TVLine. "Perciò, si è ricordato di uno spunto di 12 o 14 anni fa sulla musica della sequenza dei crediti di apertura ma fatta in modo molto melodico. Il nostro straordinario compositore, Brian Kirk, l'ha rifatta e l'ha adattata correttamente, e alla fine abbiamo eliminato alcune esplosioni e inserito immagini più appropriate, e penso che sia venuta bene. Sono contento che siamo riusciti a farlo".