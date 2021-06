NCIS 19: Solo pochi episodi per Mark Harmon?

News Serie TV

Diverse fonti rivelano che l'attore apparirà in un numero "limitato" di episodi della stagione 19.

Il tempo di Mark Harmon in NCIS starebbe per finire. Dopo mesi di speculazioni, TVLine rilancia e fornisce nuove prove a supporto di un'indiscrezione che fa tremare i polsi ai numerosi fan del procedurale di CBS. Ovvero, una progressiva uscita di scena dell'attore, interprete da diciotto anni dell'agente speciale Leroy Jethro Gibbs.

Mark Harmon lascia NCIS?

Diverse fonti hanno confermato al sito americano che Harmon ha firmato per tornare solo in un numero "limitato" di episodi della stagione 19. Una quantità relativamente piccola, a quanto pare. Una fonte vicina alla produzione ha detto infatti che il numero è "a una sola cifra", mentre un'altra ha detto che l'attore farà solo "poche" apparizioni nel corso della stagione.

Contattata per un commento, CBS non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo, le voci di un possibile passo indietro di Harmon sono rafforzate dalla notizia non ancora confermata di una trattativa tra la rete e il veterano del piccolo schermo Gary Cole (The Good Fight, Suits) per un ruolo destinato a riempire il vuoto creato dall'assenza di Gibbs, un personaggio definito "importante". Quest'ultima indiscrezione era stata già lanciata nei giorni scorsi da Variety, storicamente una testata molto attendibile.

Le circostanze del possibile addio di Jethro Gibbs

Stando alle notizie che si rincorrono da mesi, tutto lascia pensare che sia stato lo stesso Harmon a chiedere un alleggerimento dei propri impegni, in occasione della scadenza e del rinnovo del contratto che lo lega a NCIS. Alla luce della trattativa per un suo possibile ritorno, eventualmente solo come ricorrente, gli autori della serie avevano creato delle possibili scorciatoie che andavano - attenzione alle anticipazioni! - dalla sospensione a tempo indeterminato di Gibbs dal suo ruolo nell'NCIS, dopo aver aggredito un criminale, alla sua possibile uccisione durante un'uscita in barca nel finale della stagione 18.