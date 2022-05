NBC cancella il thriller The Endgame e le comedy Mr. Mayor e Kenan

News Serie TV

Il drama con Morena Baccarin non ha convinto il pubblico americano, ascolti bassi anche per le serie con Ted Danson e Kenan Thompson che si fermano dopo due stagioni.

Una coppia esplosiva come quella formata da Morena Baccarin e Ryan Michelle Bathé non è bastata a salvare The Endgame dalla scure delle cancellazioni di NBC. La rete del pavone ha cancellato lo heist drama dopo una sola stagione. Allo stesso modo, non hanno passato l'esame degli ascolti neppure le comedy Mr. Mayor e Kenan che si fermano dopo due stagioni ciascuna.

The Endgame non avrà una seconda stagione

Ancora inedita in Italia, The Endgame ha seguito due antagoniste: Elena Federova (Baccarin), una trafficante d'armi internazionale e brillante mente criminale dietro una serie di rapine in banca a New York, e Val Turner (Bathe), un'implacabile agente dell'FBI di sani principi che non si ferma davanti a nulla per fermare Federova. La serie ha convinto una media di 3,6 milioni di spettatori settimanali pari allo 0.4 di rating nel target demografico 18-49 anni, numeri simili alla precedentemente cancellata Ordinary Joe che andava in onda su NBC nello stesso slot. Tra i 14 drama andati in onda sulla rete questa stagione, The Endgame si è classificata al 13° posto per rating e al 12° per numero di spettatori. Come accade spesso per le serie generaliste, sfortunatamente la prima stagione (e ora anche ultima) si è conclusa con un cliffhanger importante che a questo punto non verrà mai risolto.

NBC stacca la spina a Mr. Mayor e Kenan

In Mr. Mayor (disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW), Ted Danson ha interpretato un ricco magnate degli affari che si candida come sindaco di Los Angeles per scherzo e finisce per vincere le elezioni, trovandosi a dover gestire burocrazia e situazioni più grandi di lui. Nonostante il pedrigree importante (i creatori sono le menti dietro a un capolavoro come 30 Rock Tina Fey e Robert Carlock), Mr. Mayor ha perso pubblico nella seconda stagione (solo 2,4 milioni di spettatori settimanali e lo 0.4 di rating).

Kenan, che ha seguito la star del Saturday Night Live Kenan Thompson nei panni di un indaffarato papà single che cerca di conciliare la famiglia con il suo lavoro di conduttore di un programma tv del mattino ad Atlanta, ha registrato una media di 2,1 milioni di spettatori pari allo 0.35 di rating nel targer demografico 18-49 anni. Si tratta di numeri in forte calo rispetto a quelli della prima stagione che hanno fatto scivolare la serie all'ultimo posto tra le 5 sitcom mandate in onda dalla rete quest'anno: la cancellazione era inevitabile.