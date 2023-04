Mythic Quest: F. Murray Abraham sarebbe stato licenziato per presunte molestie sessuali sul set

News Serie TV

Un anno dopo il misterioso addio di F. Murray Abraham alla comedy di Apple TV+, emergono notizie sul motivo dell'allontanamento dell'attore: si sarebbe comportato in modo inappropriato con le donne sul set.

Circa un anno fa, la società di produzione Lionsgate aveva fatto sapere tramite un comunicato che F. Murray Abraham, uno dei protagonisti della comedy Mythic Quest di Apple TV+, non sarebbe tornato nella terza stagione. La notizia era arrivata come un fulmine a ciel sereno e senza troppe spiegazioni da parte della società. Restavano ignoti i motivi dell'allontanamento dell'attore premio Oscar, ma si ipotizzava qualche dissapore con la produzione. Oggi finalmente è emerso qualche altro dettaglio. Pare che F. Murray Abraham sia stato licenziato per cattiva condotta sessuale sul set.

Mythic Quest: I motivi del licenziamento di F. Murray Abraham

Creata da Rob McElhenney insieme ai suoi colleghi di C'è sempre il sole a Philadeplhia Charlie Day e Megan Ganz, Mythic Quest segue le avventure della squadra di sviluppatori del più grande gioco di ruolo online di tutti i tempi, tra scontri e dissapori sul posto di lavoro. F. Murray Abraham ha interpretato lo scrittore di videogiochi C.W. Longbottom fin dal primo episodio della serie, ma il suo personaggio non è tornato nella terza stagione.

Rolling Stone rivela che l'attore 83enne avrebbe mantenuto comportamenti inappropriati sul set molestando alcune colleghe. Ci sarebbero stati almeno due episodi critici di molestie sessuali: dopo il primo avrebbe ricevuto semplicemente l'avvertimento di stare alla larga dalle donne del cast, dopo il secondo sarebbe arrivato il licenziamento senza troppe cerimonie. In risposta all'indiscrezione lanciata da Rolling Stone, Lionsgate ha dichiarato: "Prendiamo sul serio le accuse di cattiva condotta e le indaghiamo a fondo. Per una questione di politica aziendale, non discutiamo delle azioni del nostro personale".

I lavori recenti di F. Murray Abraham

Abraham, negli ultimi mesi, non è stato comunque con le mani in mano. Anzi, nonostante la sua non giovanissima età, ha lavorato in altre tre serie tv: è stato la voce del dio egizio Khonshu nella versione originale di Moon Knight, su Disney+, poi il dottor Carl Winters in un episodio de La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro e, soprattutto, è stato tra i protagonisti della seconda stagione di The White Lotus. Per il ruolo di Bert Di Grasso, che ha ricoperto nella serie HBO, ha ottenuto anche una nomination ai Golden Globe tra i migliori attori non protagonisti di una miniserie o film per la tv. Per il momento, comunque, l'attore non ha risposto alle accuse.