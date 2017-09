Mr. Robot: Finalmente il trailer della stagione 3

Oggi è un buon giorno per i fan di Mr. Robot. USA ha diffuso infatti il trailer dell'attesa terza stagione della miglior serie drammatica ai Golden Globe dello scorso anno, in onda negli Stati Uniti dall'11 ottobre. Mentre la situazione nel mondo è fuori controllo dopo la violazione che ha paralizzato il sistema finanziario americano, la clip mostra senza alcuna esitazione un Elliot (interpretato da Rami Malek) sopravvissuto al tentativo armato di Wellick (Martin Wallström) d'impedirgli di rovinare il piano enigmatico e distruttivo conosciuto come "Fase 2", sebbene questo non significhi che le cose ora andranno meglio per lui. Nel frattempo, Irving, il nuovo personaggio interpretato da Bobby Cannavale, sembra essere molto più che il venditore di auto usate descritto finora dalla produzione.