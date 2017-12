Mr. Robot: Ci sarà una quarta stagione!

Nel giorno in cui il terzo ciclo di episodi si conclude negli Stati Uniti, con una foto su Instagram l'ideatore di Mr. Robot Sam Esmail ha annunciato il rinnovo della serie vincitrice del Golden Globe per una quarta stagione.

Lo scatto ritrae Esmail insieme con i colleghi nella confortevole stanza degli sceneggiatori mentre lavorano ai nuovi episodi, come si evince dalla didascalia - "State calmi. La stanza degli sceneggiatori della stagione 4 di Mr. Robot è ufficialmente aperta ai lavori".

Al momento non è chiaro quanti episodi siano stati ordinati dalla rete via cavo USA per il 2018. La notizia del rinnovo arriva nella stessa settimana in cui Mr. Robot ha ottenuto un'altra nomination ai Golden Globe per l'interpretazione di Christian Slater.