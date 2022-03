Moon Knight: Nuove sequenze della serie Marvel in una featurette

News Serie TV

La nuova serie evento è attesa su Disney+ dal 30 marzo.

In attesa del debutto su Disney+ il 30 marzo, la nuova serie evento Moon Knight torna a mostrarsi in un video, una featurette, diffusa da Marvel Entertainment attraverso i propri canali social. La clip, oltre a mostrarci nuovi scorci della lotta di Steven Grant con gli effetti del suo disturbo dissociativo dell'identità, offre uno sguardo al dietro le quinte della serie attraverso interviste ai cast e ai produttori.





Moon Knight: La trama della nuova serie Marvel

Ultima aggiunta al Marvel Cinematic Universe e prima serie Marvel di Disney+ per questo 2022 (seguiranno Ms. Marvel e She-Hulk), Moon Knight racconta in 6 episodi la storia di Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dèi dell'antico e moderno Egitto.

Ethan Hawke affianca il protagonista Oscar Isaac con il ruolo di Arthur Harrow, il cattivo della storia, un fanatico religioso e leader di un culto associato al dio Ammit che vede Moon Knight come un ostacolo alla sua "guarigione del mondo" e incoraggia Spector ad abbracciare la sua oscurità interiore.

Le dichiarazioni

"La cosa divertente di Moon Knight è essere introdotti a un nuovo supereroe in un nuovo mondo", dice Hawke. Isaac aggiunge: "È uno studio sincero e valido sul personaggio. Il nostro lavoro è stato quello di puntare l'obiettivo sugli aspetti più drammatici, e alla fine prendere quello della salute mentale incredibilmente sul serio". Per il regista Mohamed Diab, "Impariamo a conoscere Steven, e poi a conoscere Marc. E sono la stessa persona". "È come se Fight Club incontrasse Indiana Jones" osserva invece May Calamawy, che nella serie interpreta Layla El-Faouly, una donna del passato di Spector. "Ogni aspetto di questo show ha una dualità. Abbiamo cambiato il paradigma", aggiunge Hawke. "Per me, l'aspetto davvero elettrizzante è che è assolutamente imprevedibile", conclude Isaac.