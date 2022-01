Moon Knight: Disney+ svela un'anteprima del trailer (in arrivo in una notte di luna piena)

News Serie TV

La nuova serie Marvel con Oscar Isaac e Ethan Hawke arriverà in streaming nei prossimi mesi.

Questa notte, tra il 17 e il 18 gennaio 2022, sarà rilasciato il primo trailer di Moon Knight, la prossima serie Marvel che vedremo in streaming su Disney+. Lo hanno fatto sapere Disney+ e Marvel anticipandone qualche secondo sui social. La data non sembra scelta a caso, visto che proprio stanotte brillerà in cielo la prima luna piena dell'anno, un elemento che nei fumetti influenza pesantemente il protagonista, il vigilante interpretato nella serie da Oscar Isaac. Guardate qui sotto l'anteprima in attesa del trailer completo (che in America sarà trasmesso durante il break pubblicitario di un importante incontro di football).

Moon Knight: La trama e le anticipazioni

Una delle novità Marvel più attese su Disney+ quest'anno (tra le altre nuove serie più chiacchierate ci sono anche She/Hulk e Ms. Marvel), Moon Knight è descritta come una serie d'azione e d'avventura incentrata su un vigilante che soffre di disturbo dissociativo dell'identità. Sotto il suo cappuccio si nasconde Marc Spector (Isaac), un miliardario che usa la propria ricchezza per finanziare le sue imprese eroiche. Un ex agente e mercenario della CIA, Spector stava per morire quando la divinità egiziana di Khonshu gli ha offerto una seconda possibilità, dotandolo di abilità sovrumane. Moon Knight è diretta da Mohamed Diab, anche produttore esecutivo insieme al capo sceneggiatore Jeremy Slater.

Moon Knight: Data d'uscita e cast

Non conosciamo ulteriori dettagli sulla trama di Moon Knight, tantomeno sappiamo quando uscirà. Ma è assai probabile che sarà la prima serie Marvel in arrivo su Disney+ nel 2022 dopo i successi del 2021 WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki , What If...? e Hawkeye che hanno inagurato una nuova fase del MCU in cui serie e film sono sempre più connessi. Poche le notizie certe sul cast di Moon Knight: oltre a Oscar Isaac, sappiamo che Ethan Hawke (The Good Lord Bird) vestirà i panni del villain della storia, l'avversario di Moon Knight. May Calamawy (Ramy), inoltre, è stata scelta per un altro personaggio misterioso. Secondo indiscrezioni, farebbero parte del cast anche Dina Shihabi (Jack Ryan) e Gaspard Ulliel (Hannibal Lecter - Le origini del male), ma non abbiamo ancora conferme sul loro coinvolgimento nel progetto.