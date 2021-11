Disney+ Day, tutte le novità Marvel: Gli spin-off di WandaVision e Hawkeye, 4 nuove serie animate e la "data" di Ms. Marvel

News Serie TV

Ufficializzato anche il rinnovo di What If...? per una seconda stagione e mostrato un nuovo logo per la serie She-Hulk.

Come promesso, gli account social di Disney+ sono stati invasi da annunci e anteprime sulle prossime novità in arrivo. Tantissime e una più interessante dell'altra. Qui di seguito abbiamo raccolto quelli legati all'amato e seguito brand Marvel, che dopo l'imminente Hawkeye (in streaming dal 24 novembre), una miniserie di 10 episodi che continua la storia di Clint Barton e introduce nel Marvel Cinematic Universe la nuova Occhio di Falco Kate Bishop, nel 2022 appassionerà i fan con numerose altre proposte.

Disney+ Day, tutti gli annunci Marvel

Partiamo dall'annuncio di 4 nuove serie animate. Dopo il successo di What If...?, della quale nel frattempo è stato ufficializzato il rinnovo per una seconda stagione, i Marvel Studios sono al lavoro su X-Men '97, revival dell'iconica serie animata degli anni '90 sui mutanti della Marvel Comics, in Italia conosciuta con il titolo Insuperabili X-Men; Spider-Man: Freshman Year, che segue Peter Parker nel percorso che lo porterà a diventare Spider-Man nell'MCU, la quale avrà uno stile che celebrerà le prime radici del personaggio nei fumetti; I Am Groot, sui primi giorni di Baby Groot mentre cresce e si caccia nei guai nello spazio; e Marvel Zombies, una serie che re-immagina l'Universo Marvel, con nuovi eroi che combattono contro un flagello zombie in continua espansione.

Dopo le speculazioni dei giorni scorsi, è stato confermato lo spin-off di WandaVision incentrato su Agatha Harkness, l'amato personaggio interpretato da Kathryn Hahn. Agatha: House of Harkness sarà scritta e prodotta a livello esecutivo da Jac Schaeffer, l'ideatore e showrunner di WandaVision.

Ufficializzato anche il vociferato spin-off di Hawkeye, Echo, incentrato sull'omonima supereroina (il cui vero nome è Maya Lopez) sorda e nativa americana la quale ha la capacità di imitare perfettamente i movimenti e lo stile di combattimento dei nemici. Ad interpretarla sarà Alaqua Cox, che incontreremo prima nei sei episodi di Hawkeye in arrivo tra qualche giorno.

Ms. Marvel, la serie che vedrà la giovane Iman Vellani calarsi nel costume della prima supereroina musulmana protagonista di un fumetto, debutterà nell'estate del 2022. Come sappiamo, l'adattamento si concentrerà sulla più recente incarnazione del personaggio, Kamala Khan, una sedicenne di origine pakistana che vive a Jersey City, nel New Jersey. Nei fumetti, la ragazza, una grande ammiratrice di Carol Danvers (aka Capitan Marvel), acquisisce il potere della superelasticità accidentalmente, diventando poi un membro dei Vendicatori.

Quello che potete vedere qui in alto è il nuovo logo della serie Ms. Marvel. Sono stati mostrati anche i nuovi loghi di She-Hulk e Moon Knight, entrambe le quali saranno disponibili a un certo punto il prossimo anno. Nella prima, la vincitrice dell'Emmy Tatiana Maslany (Orphan Black) interpreta l'abile avvocato e cugina dell'Incredibile Hulk Jennifer Walters. Quando Bruce (Mark Ruffalo) esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che questa resta coinvolta in un grave incidente, lei ottiene alcuni dei suoi poteri, senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia, permettendole di mantenere il suo lavoro nonostante la trasformazione. Jameela Jamil (The Good Place) sarà invece la super criminale Titania, rivale storica di She-Hulk e uno dei personaggi femminili più forti dell'Universo Marvel.

La seconda si concentra su Marc Spector (interpretato dalla star di Scene da un matrimonio Oscar Isaac), un miliardario che usa la propria ricchezza per finanziare le sue imprese eroiche. Un ex agente e mercenario della CIA, Spector stava per morire quando la divinità egiziana di Khonshu gli ha offerto una seconda possibilità, dotandolo di abilità sovrumane. Nel cast anche May Calamawy e Ethan Hawke. Di tutte e tre le serie, e non solo di queste, è possibile vedere le primissime sequenze in una sfrigolante anteprima disponibile in esclusiva su Disney+.

Infine, sono stati mostrai i loghi delle prossime serie tv Ironheart e Secret Invasion. La prima, con l'esordiente Dominique Thorne nei panni della geniale inventrice Riri Williams, racconterà la storia del creatore dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man. La seconda, con Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nuovamente nei panni di Nick Fury e del mutaforma Talos, ruoterà attorno a una setta di Skrulls e al fatto che si sia infiltrata in tutti gli aspetti della vita sulla Terra.