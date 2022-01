Moon Knight: Data e trailer ufficiale della nuova serie Marvel per Disney+

News Serie TV

Con Oscar Isaac nel ruolo di protagonista, la serie è attesa sulla piattaforma streaming a marzo.

A un anno dal debutto della rivoluzionaria WandaVision, Disney+ spiana l'ultimo tratto di strada al prossimo supereroe Marvel protagonista di una nuova serie tv, diffondendo in una notte di luna piena il trailer ufficiale di Moon Knight, adattamento delle storie Marvel Comics incentrate su Marc Spector, portato alla vita dall'attore guatemalteco e recente star di Scene da un matrimonio Oscar Isaac. Il servizio streaming ne ha annunciato anche la data di debutto: 30 marzo.





La trama e il cast di Moon Knight

Ultima aggiunta al Marvel Cinematic Universe e prima serie Marvel di Disney+ per questo 2022 (seguiranno Ms. Marvel e She-Hulk), Moon Knight racconta in sei episodi la storia di Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dèi dell'antico e moderno Egitto. Nei fumetti, per i quali il personaggio è stato concepito da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni), Marc Spector è un miliardario che usa la propria ricchezza per finanziare le sue imprese eroiche. Un ex agente e mercenario della CIA, Spector stava per morire quando la divinità egiziana di Khonshu gli ha offerto una seconda possibilità, dotandolo di abilità sovrumane.

Accanto a Isaac recitano Ethan Hawke (The Good Lord Bird) con il ruolo del cattivo, un personaggio pare modellato sul predicatore e capo dei davidiani David Koresh, e May Calamawy (Ramy), nei panni di un personaggio i cui dettagli vengono al momento tenuti segreti. Le sceneggiature sono di Jeremy Slater (The Umbrella Academy), mentre Mohamed Diab, il filmmaker dietro la pellicola nominata alla Palma d'Oro Clash, ha diretto gli episodi con Justin Benson e Aaron Moorhead.