Monterossi: ce lo raccontano Fabrizio Bentivoglio, Alessandro Robecchi e Martina Sammarco - Videointervista

Abbiamo intervistato l'autore dei romanzi da cui è nata la serie tv Amazon Monterossi, il protagonista Fabrizio Bentivoglio e la co-protagonista Martina Sammarco. Ecco cosa ci hanno raccontato di questa bella serie che debutta in streaming il 17 gennaio su Prime Video

Debutta domani lunedì 17 gennaio, in streaming su Prime Video, una nuova serie Amazon Original che, secondo me, dovreste proprio vedere, o perlomeno provare.

È un solidissimo prodotto di genere, una serie crime dove la trama gialla - che funziona e funziona bene - è un quasi un pretesto per raccontare un mondo, delle atmosfere, dei personaggi cui ti affezioni immediatamente. In più, dalla sua, un elemento di originalità che non guasta mai.

Perché il protagonista di Monterossi (così si chiama la serie e così si chiama il protagonista: Carlo Monterossi) non è un poliziotto, ma un autore televisivo che, in seguito a un misterioso attentato alla sua vita, che apre la prima puntata, diventa una sorta di detective per caso aiutato dai suoi due assistenti.

Diretta da Roan Johnson, Monterossi è basata sui romanzi che vedono protagonista Carlo Monterossi scritti da Alessandro Robecchi e pubblicati da Sellerio, e per saperne di più vi rimando a questo articolo più corposo che parla di Monterossi, del suo bravissimo protagonista Fabrizio Bentivoglio, e degli elementi chiave della serie, che oltre al crime sono Milano, il whisky, Bob Dylan, l'empatia per il prossimo e l'amore per i perdenti.

Qui di seguito, invece, trovate un video in cui sono proprio Fabrizio Bentivoglio, Alessandro Robecchi e Marina Sammarco (la giovane attrice che interpreta Nadia, braccio destro di Monterossi) che ci parlano di questi elementi e di altri (come non scontate questioni di classe) e di come Bentivoglio sia, nei panni di questo personaggio, praticamente perfetto da ogni punto di vista.

Monterossi: videointervista a Fabrizio Bentivoglio, Alessandro Robecchi e Martina Sammarco