Monsterland: La terrificante nuova serie antologica di Hulu si mostra nel primo trailer

Tra i protagonisti del drama, basato sui racconti di Nathan Ballingrud, ci sono Kaitlyn Dever, Mike Colter, Taylor Schilling e Kelly Marie Tran.

E se in ognuno di noi si nascondesse un mostro? È ciò che suggerisce il primo terrificante trailer di Monsterland, una nuova serie antologica in arrivo il 2 ottobre in streaming su Hulu. Basato sui racconti di Nathan Ballingrud raccolti in North American Lake Monsters, il drama horror racconta otto diverse storie coinvolgendo diversi volti noti.

La trama di Monsterland

Creata da Mary Laws, Monsterland è ambientata in un mondo che dove si svolgono incontri con creature fantastiche come sirene e angeli caduti, e segue persone danneggiate che tentano di rimettere a posto le proprie vite dimostrando infine come esista una linea sottile tra uomo e mostro. "Quando nasci, quando sei un bambino, sei potenzialmente un milione di cose", dice il personaggio di Kaitlin Dever all'inizio della clip. “Un dottore, un avvocato, un rapinatore di banche, felice, triste, tutte diverse versioni di te. E poi inizi a vivere e fai delle scelte. Questo, quello", continua mentre si alternano diverse inquietanti scene. “E una per una, quelle versioni si spengono, come se morissero, in qualche modo. E poi, finalmente, finisci per essere quello che sei", conclude.

Il cast e i personaggi

Oltre a Kaitlyn Dever (Unbelievable), il corposo cast della serie include Nicole Beharie (Sleepy Hollow), Jonathan Tucker (Kingdom), Taylor Schilling (Orange Is the New Black), Hamish Linklater (La complicata vita di Christine), Mike Colter (Evil), Kelly Marie Tran (Star Wars) e Roberta Colindrez (Vida). Dever e Tucker, protagonisti del primo episodio, interpreteranno rispettivamente una giovane mamma lavoratrice e un misterioso forestiero mentre Colter sarà protagonista dell'episodio intitolato Newark, New Jersey nei panni di un padre e marito afflitto che incolpa se stesso per la scomparsa di sua figlia. Kelly Marie Tran sarà Lauren, una donna che, in occasione del suo matrimonio, torna nella sua cittadina d'origine dove la sua migliore amica era scomparsa quando avevano 16 anni.