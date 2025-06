Mercoledì svela il ruolo di Lady Gaga e mostra in anteprima i primi 6 minuti della seconda stagione

News Serie TV

Al Tudum Live Event 2025, Netflix ha mostrato i primi 6 minuti dell'attesissima seconda stagione di Mercoledì. Inoltre, sono stati svelati i ruoli di Lady Gaga e Haley Joel Osment.

Sebbene l'attesa sia agli sgoccioli, quale occasione migliore del Tudum per mostrare ai numerosi, impazienti fan di Mercoledì una generosa nuova anteprima della seconda stagione? La serie di Netflix basata sull'omonimo personaggio della famiglia Addams tornerà sulla piattaforma streaming il 6 agosto, con la prima parte, seguita da una seconda il 3 settembre. Ma, proprio in occasione del suo evento in diretta mondiale, Netflix ne ha rilasciato i primi sei minuti, condividendo anche una serie di preziosissime rivelazioni.

Mercoledì: Cosa ci aspetta nella seconda stagione?

In Mercoledì, Jenna Ortega veste i lugubri panni della crudele adolescente Mercoledì Addams, mandata dai genitori alla Nevermore Academy, una scuola privata per emarginati con inclinazioni soprannaturali come lei. Nella seconda stagione, la protagonista tornerà a vagare per le sale gotiche della Nevermore, dove ad attenderla ci saranno nuovi nemici e guai. Mercoledì dovrà affrontare familiari, amici e vecchi avversari, ritrovandosi catapultata in un altro anno di caos deliziosamente oscuro e bizzarro. Armata della sua inconfondibile arguzia tagliente e del suo fascino impassibile, Mercoledì dovrà vedersela anche con un nuovo, agghiacciante mistero soprannaturale.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, il prossimo ciclo di episodi - diretto nuovamente da Tim Burton - introdurrà diversi personaggi, come Nonna Hester, la meravigliosamente affascinante e favolosamente ricca madre di Morticia, interpretata da Joanna Lumley, e Barry Dort, il nuovo preside della Nevermore, interpretato da Steve Buscemi. È stato svelato solo ora, invece, il ruolo da guest star affidato alla diva del pop Lady Gaga, esibitasi a conclusione all'evento con Bloody Mary, Abracadabra e Zombieboy in un mash-up con il tema musicale de La famiglia Addams. Si tratta di Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante della scuola che incrocerà il cammino di Mercoledì nella seconda parte della stagione. Non è più un mistero neppure il ruolo affidato alla star de Il sesto senso Haley Joel Osment, che appare nell'anteprima: uno sfuggente serial killer di Kansas City, lo Scotennatore, dal quale Mercoledì è ossessionata sin da quando aveva 6 anni.