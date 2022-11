Mercoledì: Jenna Ortega non ha chiesto consigli a Christina Ricci, ecco perché

News Serie TV

L'ex Mercoledì Addams recita nella nuova serie tv di Netflix con un ruolo completamente diverso.

Recitare nei panni di un personaggio iconico come Mercoledì Addams condividendo il set con Christina Ricci, l'attrice che più di tutte è entrata nel cuore del pubblico interpretandola, non deve essere stato subito semplice per Jenna Ortega, protagonista di Mercoledì, la nuova serie di Netflix diretta e prodotta da Tim Burton. Tuttavia, nonostante Ricci fosse lì a disposizione insieme con la sua esperienza, la giovane attrice non ha voluto consultarla per qualche consiglio sull'interpretazione. Per un motivo ben preciso, che ha spiegato in un'intervista con MTV News.

Mercoledì: Ecco perché Jenna Ortega non ha chiesto consigli a Christina Ricci

Christina Ricci è stata per la prima volta una giovane Mercoledì Addams (in realtà più giovane di quella ritratta nella serie tv) nel film del 1991 La famiglia Addams, ruolo ripreso poi due anni dopo nel sequel La famiglia Addams 2. In Mercoledì interpreta un personaggio completamente diverso: la signorina Marilyn Thornhill, una delle insegnanti della Nevermore Academy, la scuola frequentata dalla nuova Mercoledì. "Credo che quando [Ricci] era sul set, nessuna di noi abbia parlato di Mercoledì all'altra", ha rivelato Ortega. "Penso che non volesse intralciare la mia interpretazione e sentirsi prevaricante".

Anche per Ortega affrontare l'argomento con la collega era motivo di impaccio: "Mi sono sentita di non voler riproporre qualcosa che lei aveva fatto trent'anni fa. Innanzitutto, per proteggere la mia indipendenza, ma anche perché non volevo defraudarla e non volevo assomigliare troppo a lei". Perché, l'attrice ne è convinta, il fatto che siano basati sui cartoni animati di Charles Addams è l'unica somiglianza tra i film e la serie tv. "Il nostro show ha superpoteri e reietti e pellegrini fantasma malvagi. Sono due persone molto diverse, le nostre Mercoledì".

Foto: Presley Ann/Getty Images per Netflix