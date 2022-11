Mercoledì 2: Ci sarà una seconda stagione della serie diretta da Tim Burton? Ecco cosa sappiamo

News Serie TV

La trama, le anticipazioni e tutto quello che si sa già su un ipotetico secondo capitolo della serie Netflix incentrata sulla giovane Mercoledì Addams.

Mercoledì è arrivata su Netflix solo pochi giorni fa ma sta già destando parecchia curiosità. Nonostante i giudici ben poco entusiastici dei critici (se non lo avete ancora fatto, potete leggere qui la nostra recensione di Mercoledì), la serie con Jenna Ortega nei panni dell'indisponente ragazzina con le trecce figlia di Gomez e Morticia Addams sta attirando sia i fan di Tim Burton (che ha diretto 4 episodi su 8) che gli appassionati di teen, soprannaturale e giallo, tre generi presenti in egual misura in questa storia. Se avete già visto l'intera prima stagione e volete sapere se ci sarà una seconda stagione di Mercoledì, vi veniamo incontro riportando tutte le anticipazioni disponibili online e le dichiarazioni dei co-showrunner Alfred Gough e Miles Millar. Naturalmente continuate a leggere soltanto se avete già visto gli 8 episodi disponibili su Netflix.

Mercoledì: Come è finita la prima stagione? La trama e il riassunto del finale

Mercoledì nella prima stagione ha raccontato l'esperienza di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, una scuola per ragazzi speciali perché dotati di abilità particolari. Mentre tenta di controllare i suoi poteri paranormali e ambientarsi nella stessa scuola che 25 anni prima avevano frequentato i suoi genitori, la giovane Mercoledì investiga su una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale.

Nel finale della prima stagione la protagonista ha risolto il mistero del mostro responsabile degli omicidi e ha salvato i suoi compagni della Nevermore affrontando il terribile padre pellegrino Joseph Crackstone che, riportato in vita attraverso la magia, voleva sterminare tutti i "reietti". Abbiamo scoperto che il mostro - un hyde - era Tyler (Hunter Doohan), manipolato dalla signorina Thornhill (Christina Ricci) per uccidere coloro che riteneva responsabili delle disgrazie della sua famiglia. Mercoledì ha sconfitto sia la signora Thornhill che Crackstone con l'aiuto dei suoi compagni di classe, inclusi Eugene ed Enid (che alla fine si è trasformata in lupo mannaro). Alla fine abbiamo visto la ragazzina lasciare la scuola con il dubbio che la Thornhill, l'hyde, Crackstone e tutto il resto facciano parte soltanto di un piano più grande. Alla parola "fine" (The End) del suo romanzo, infatti, ha aggiunto un punto interrogativo. Significa quindi che potrebbe arrivare una seconda stagione?

Mercoledì avrà una seconda stagione? Le dichiarazioni dei creatori

La serie Netflix non è stata ancora rinnovata ufficialmente per una seconda stagione (bisognerà aspettare almeno quattro settimane dall'uscita per verificare la performance) ma il co-showrunner Al Gough, parlando con TVLine, ha affermato di avere intenzione di approfondire ulteriormente il processo di crescita di Mercoledì. “La serie parla di una ragazza che vede il mondo in bianco e nero e impara che ci sono sfumature di grigio. Penso che come qualsiasi relazione o qualsiasi amicizia, possa essere complicata da altri fattori. Non sarà mai un viaggio senza intoppi. E lei impara a destreggiarsi tra gli alti e i bassi dell'amicizia", ha dichiarato.

La famiglia Addams potrebbe avere più spazio?

Anche l'altro showrunner Miles Millar ha ammesso che ci sarebbero tante altre storie da raccontare, soprattutto relative alla leggendaria famiglia Addams. "Ci sembra che abbiamo appena sccalfito la superficie di alcuni personaggi. E gli attori sono così fantastici in quei ruoli. Catherine Zeta-Jones è un'iconica Morticia. Anche il rapporto tra Mercoledì e Morticia è essenziale per lo show e l'idea che Mercoledì stia cercando di trovare la sua strada al di fuori della famiglia è importante", ha aggiunto Millar. Detto questo, l'autore ha sottolineato che la serie si chiama Mercoledì, perciò "vogliamo davvero concentrare la serie su Mercoledì". Tuttavia non ha escluso di dedicare più spazio al resto della famiglia, qualora Netflix decida di rinnovare la serie.