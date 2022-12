Mercoledì: Ecco quante stagioni hanno in mente gli showrunner

News Serie TV

Gli ideatori della serie Netflix Alfred Gough e Miles Millar hanno già pianificato una storia di più stagioni per la loro Mercoledì Addams: ecco quali sono i loro piani.

Il successo di Mercoledì (con 341,23 milioni di ore fruite nella prima settimana di disponibilità, il suo è il miglior debutto di sempre per una serie in lingua inglese su Netflix) ha aperto già la strada a una seconda e ad ulteriori stagioni. Sebbene la serie diretta da Tim Burton non sia stata ancora ufficialmente rinnovata, i co-showrunner Alfred Gough e Miles Millar pensano già in grande (anche perché, diciamolo, il rinnovo sembra una pura formalità visti i numeri). Intervistato da Variety, Miles Millar ha rivelato di avere già nel cassetto nuove storie e di avere già pianificato più stagioni.

Mercoledì: Quante stagioni avrà?

Millar ha dichiarato di avere già pensato a una storia di almeno tre o quattro stagioni per la sua Mercoledì interpretata da Jenna Ortega. In particolare, lo sceneggiatore ha detto:

"Guardiamo sempre al futuro quando ci sediamo per creare una serie. Idealmente si pensa sempre a più stagioni. Non è mai mai detto, ma c'è sempre la speranza che lo show possa avere successo. Quindi si pianificano sempre almeno tre o quattro stagioni di potenziali trame per i personaggi. I piani possono evolversi e cambiare. Spesso, ti rendi conto di quali personaggi vuoi vedere di più, quali attori sono più popolari e per chi ti piace scrivere. Quindi si mantiene una storia aperta e abbastanza organica da cambiarla e farla evolvere. Ma abbiamo sicuramente abbastanza chiara la strada che vogliamo intraprendere nelle prossime stagioni".

Di cosa potrebbe parlare la seconda stagione di Mercoledì?

Il finale di Mercoledì ha fornito tante risposte ma ha anche lasciato aperta qualche porta in caso di una seconda stagione. Mentre il mistero degli omicidi che tormentavano Jericho e la Nevermore Academy è stato risolto e il mostro è stato catturato, il finale ha lasciato intendere che una nuova forza malvagia sarà al centro della scena nella seconda stagione. Mercoledì, infatti, riceve dei minacciosi messaggi da un anonimo stalker che potrebbe essere il nuovo "cattivo" di turno. In una precedente intervista, inoltre, i co-showrunner hanno dichiarato di avere intenzione di approfondire le trame della famiglia Addams coinvolgendoli nella storia più di quanto abbiano fatto nella prima stagione. Il materiale su cui lavorare c'è sicuramente. Non ci resta che attendere l'annuncio del rinnovo ufficiale (per una seconda o forse anche più stagioni) da parte di Netflix.