Mercoledì batte Stranger Things: Miglior debutto di sempre su Netflix

Debutto record per la nuova serie tv con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams.

Lo strano piace. Molto. Nonostante l'accoglienza un po' tiepida della critica, Mercoledì, la nuova serie di formazione intrisa di mistero incentrata sulla figlia degli Addams e il suo periodo alla Nevermore Academy, sta facendo furore su Netflix. Con 341,23 milioni di ore fruite nella prima settimana di disponibilità, il suo è il miglior debutto di sempre per una serie in lingua inglese sulla piattaforma streaming.

I numeri record di Mercoledì

Mercoledì batte il record raggiunto sempre quest'anno dalla stagione 4 di Stranger Things, fruita nella sua prima settimana di disponibilità a fine maggio per 335,01 milioni di ore. Il risultato è ancora più sorprendente se consideriamo che altri titoli assai blasonati e attesi di Netflix arrivati nell'ultimo periodo hanno fatto molto meno: la stagione 5 di The Crown (42,4 milioni), la stagione 4 di Manifest (21,6 milioni) e la nuova serie degli ideatori di Dark, 1899 (88 milioni). Solo poche settimane fa ci si era tolti il cappello per Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, fruita nella prima settimana per 196,2 milioni di ore e cresciuta fino a diventare la terza serie più vista in assoluto sulla piattaforma.

Mentre la serie sudcoreana Squid Game mantiene per ora il record di serie più vista in assoluto su Netflix con 1,65 miliardi di ore fruite nel primo mese di disponibilità, seguita dalla stagione 4 di Stranger Things (1,35 miliardi), Mercoledì è sulla buona strada per ottenere almeno il rinnovo per una seconda stagione. Secondo Netflix, la serie con Jenna Ortega è entrata in Top 10 in tutti i 93 paesi nei quali è disponibile il servizio, raggiungendo il primo posto in 83 di essi. Un altro record, in questo caso condiviso con Stranger Things.