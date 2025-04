Mercoledì dà il meglio di sé nel primo trailer della stagione 2, che ne annuncia le date

News Serie TV

Netflix divide la seconda stagione di Mercoledì in due parti, entrambe in streaming quest'estate. Diffuso inoltre il primo trailer.

Mercoledì Addams torna sulla scena del crimine, ben consapevole di dove siano sepolte le vittime, come lei stessa ammette nel primo trailer dell'attesissima seconda stagione di Mercoledì, della quale Netflix annuncia anche le date di uscita, chiaramente di mercoledì: il 6 agosto per la prima parte e il 3 settembre per la seconda. La serie di successo, creata e diretta da Tim Burton e interpretata dall'attrice rivelazione Jenna Ortega, ha in serbo numerose novità per i prossimi episodi. Scopriamo le principali.

Primo Trailer ITA: Stagione 2 - Primo Trailer in Italiano della serie Netflix di Tim Burton - HD

Mercoledì: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Nella seconda stagione, Mercoledì Addams tornerà ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. La protagonista dovrà destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritroverà al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

"Là dove regnano morte e confusione, troverai sempre un Addams", dice Mercoledì nel trailer. Oltre ai danzanti Gomez e Morticia, i genitori di Mercoledì interpretati da Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones, l'anteprima mostra suo fratello Pugsley (Isaac Ordonez) con la divisa della Nevermore, Joanna Lumley farsi strada nei panni di una lugubre Nonna Addams, il vincitore dell'Emmy Steve Buscemi in quelli del nuovo preside della scuola, Barry Dort, Fred Armisen nuovamente come un sorridente Zio Fester e gli altri ritornati Enid (Emma Myers), Tyler (Hunter Doohan) e Bianca (Joy Sunday). Per il momento, nessuna traccia invece delle altre nuove aggiunte Lady Gaga, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment e Billie Piper, solo per ricordarne alcuni.