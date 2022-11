Mercoledì: Coinvolgere Christina Ricci nella serie Netflix non è stato facile, ecco perché

News Serie TV

Nella serie diretta da Tim Burton recita anche l'attrice che ha interpretato l'indisponente ragazzina de La famiglia Addams nei film degli anni '90: ecco qualche retroscena.

È arrivata in streaming su Netflix oggi 23 novembre Mercoledì, la nuova serie incentrata sulla giovane Mercoledì Addams, l'iconico personaggio de La famiglia Addams qui interpretato dalla bravissima attrice Jenna Ortega. Creata dagli ideatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar, la serie attira l'attenzione soprattutto perché coinvolge Tim Burton (che tuttavia, lo sottolineiamo, ha diretto solo 4 episodi su 8). Ma gli affezionati a La famiglia Addams saranno felici di ritrovare anche una vecchia conoscenza, vale a dire Christina Ricci che ha interpretato proprio il personaggio di Mercoledì Addams in due amati film usciti negli anni '90. Nella serie Netflix l'attrice interpreta la professoressa Marilyn Thornhill, un personaggio originale creato appositamente per lo show. Gli autori hanno raccontato che coinvolgere Ricci nel progetto non è stato facile e che, fino all'ultimo, non erano sicuri di poter contare su di lei.

Mercoledì: I retroscena sul coinvolgimento di Christina Ricci

Parlando con TVLine, Alfred Gough e Miles Millar hanno detto di aver stravolto i piani pur di coinvolgere Christina Ricci che voleva disperatamente essere presente nella serie, nonostante molte difficoltà. “Non eravamo sicuri di poterla coinvolgere perché Christina stava girando Yellowjackets ed era incinta”, ha spiegato Gough. “Abbiamo dovuto riorganizzare il programma perché voleva davvero farlo. Ha lavorato con Tim Burton in Sleepy Hollow, adora Mercoledì e ha davvero adorato l'idea del progetto. Per noi è stato davvero importante onorare l'eredità di quanto accaduto prima".

Mercoledì: la nostra intervista esclusiva a Tim Burton sulla serie Netflix Leggi anche

La trama di Mercoledì e le sensazioni di Christina Ricci

Mercoledì è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, una scuola per ragazzi speciali perché dotati di abilità particolari. Mentre tenta di controllare i suoi poteri paranormali e ambientarsi nella stessa scuola che 25 anni prima avevano frequentato i suoi genitori, la giovane Mercoledì investiga su una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e cerca di risolvere un antico mistero che ha coinvolto i suoi genitori tanti anni prima.

Christina Ricci interpreta la professoressa Marilyn Thornhill, la mite insegnante di botanica della Nevermore che intuisce subito le abilità della perspicace Mercoledì e vuole aiutarla a controllare i suoi poteri. Parlando con Deadline, l'attrice si era detta fin dal primo momento "lusingata". "In particolare perché c'è Tim Burton che rispetto e ammiro così tanto. Quindi, quando lui mi ha chiesto di tornare e recitare questa parte in quel mondo è stato davvero gratificante a livello sentimentale", aveva aggiunto riservando parole gentili anche per la collega Jenna Ortega. "È così incredibilmente talentuosa e professionale e sembra davvero amare quello che fa. È stata coinvolta in ogni fase della realizzazione della serie. Poi la sua Mercoledì è una versione davvero fantastica, intelligente e moderna di quel personaggio", aveva concluso.