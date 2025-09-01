Mercoledì 2: Netflix svela la prima foto di Lady Gaga nei panni di Rosaline Rotwood

News Serie TV

Lady Gaga sarà protagonista di un atteso cameo nella Parte 2 della seconda stagione di Mercoledì: diamo un primo sguardo al suo personaggio nella prima foto anticipata da Netflix.

Netflix ha finalmente rivelato la prima immagine ufficiale di Lady Gaga nel ruolo di Rosaline Rotwood, personaggio misterioso e affascinante che debutterà nella Parte 2 della seconda stagione di Mercoledì, in arrivo in streaming il prossimo 3 settembre. La foto, accompagnata dalla didascalia "Una visione nel veleno" entusiasma i fan della popstar che attendono con curiosità il suo chiacchieratissimo cameo. Guardatela qui sotto.

Mercoledì: Chi è Rosaline Rotwood?

Nell'immagine ufficiale, Lady Gaga appare magnetica, avvolta da un’atmosfera gotica e surreale. Indossa un abito chiaro dai toni argentei con dettagli sfrangiati e tessuto opaco che riflette una luce fredda, quasi spettrale. Lunghi capelli bianchi platino contrastano con il fondale scuro e creano un'aura eterea e quasi ultraterrena. Immancabile la presenza, sulla spalla, di Mano, l'iconica creatura della Famiglia Addams (significa forse che Rosaline condividerà un legame particolare con la famiglia? Di certo sappiamo che Morticia e Gomez si sono stabiliti nel suo cottage). Alcuni fan ipotizzano anche che Rosaline Rotwood sia in realtà Ophelia Frump, la stravagante zia di Mercoledì proveniente dal materiale originale della Famiglia Addams. Il suo passato da cantante lirica e i suoi capelli biondi alimentano la teoria.

Rosaline Rotwood, in realtà, è stata descritta da Netflix come una "leggendaria insegnante della Nevermore Academy la cui strada incrocerà quella di Mercoledì". Secondo i fan, potrebbe trattarsi di un fantasma o di una figura legata a eventi oscuri del passato della scuola. Un indizio a sostegno di questa teoria è una lapide con il suo nome e un corvo posto sopra, visibile in una scena onirica della serie.

Il nuovo singolo di Lady Gaga, Dead Dance

Insieme al debutto nella serie, sappiamo che proprio il 3 settembre uscirà anche un nuovo brano inedito di Gaga intitolato Dead Dance, il cui videoclip sarà diretto da Tim Burton in persona. Il brano, che unisce atmosfere dark e beat funk, sarà parte della colonna sonora ufficiale della stagione e potrebbe accompagnare una nuova sequenza di ballo cult (magari durante il Gala della Nevermore?), sulla scia del celebre Bloody Mary della prima stagione.

Jenna Ortega, protagonista e ora anche produttrice della serie, ha dichiarato a Tudum: "Se siete fan di Mercoledì o di Lady Gaga, preparatevi. La sua presenza è magica, sembra che sia sempre appartenuta a questo universo". Anche Tim Burton ha elogiato la performance della cantante-attrice dicendo: "Gaga è una vera artista. Ha dato al personaggio una profondità che non mi aspettavo. È stato facile lavorare con lei".

L'appuntamento è fissato tra pochissimo, il 3 settembre su Netflix, per scoprire tutto ciò che si cela dietro lo sguardo glaciale di Rosaline Rotwood.