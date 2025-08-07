TGCom24
Mercoledì 2: Chi è Zia Ophelia? Tutto sul misterioso personaggio della famiglia Addams (SPOILER)

Carolina Mautone

Nella seconda stagione di Mercoledì uno dei personaggi nominati spesso ma non ancora apparsi è Ophelia Frump, sorella di Morticia e zia della protagonista: ma qual è la sua storia e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi episodi? La spiegazione e le teorie.

Mercoledì 2: Chi è Zia Ophelia? Tutto sul misterioso personaggio della famiglia Addams (SPOILER)

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sulla Parte 1 della seconda stagione di Mercoledì.

Tra i misteri più interessanti presenti nella seconda stagione di Mercoledì, arrivata con la prima parte il 6 agosto su Netflix (la seconda è attesa per il 3 settembre), c'è quello riguardante una figura sempre più presente, pur senza mai comparire direttamente in scena. Parliamo di Zia Ophelia Frump, sorella maggiore di Morticia e zia della protagonista. Nei nuovi episodi viene menzionata spesso, ma la sua storia è ancora avvolta nel mistero e strettamente collegata ai poteri di Mercoledì, alle origini della famiglia Addams e agli eventi che ruotano attorno a Willow Hill. Ma chi è davvero questa figura enigmatica del passato della famiglia Addams? E perché è così centrale nel percorso di Mercoledì? Scopriamo tutto quello che sappiamo su Ophelia Frump, sul suo passato oscuro e le teorie più curiose sul suo possibile arrivo.

Cosa sappiamo di Zia Ophelia da Mercoledì 2

Secondo quanto raccontato nella stagione 2 di Mercoledì, Ophelia era una studentessa della Nevermore Academy come Mercoledì (Jenna Ortega) e, proprio come lei, una Raven dotata di forti poteri psichici. Tuttavia, la sua storia ha preso una piega tragica. Durante il secondo anno, fu trovata urlante nel cortile dell’accademia, con lacrime nere che le scendevano dagli occhi: un segno inequivocabile di un "glitch psichico", lo stesso che Mercoledì comincia a sperimentare nella nuova stagione. Morticia (Catherine Zeta-Jones), visibilmente segnata da quei ricordi, spiega alla figlia che Ophelia era impaziente e ostinata, e che fu proprio il suo potere incontrollato a condurla alla follia. Nonostante le suppliche di Morticia, fu la loro madre Hester (Joanna Lumley) a decidere di far internare Ophelia a Willow Hill, dove secondo la versione ufficiale si sarebbe persa ogni traccia di lei vent’anni fa.

Mercoledì

La scomparsa e le ipotesi sulla verità dietro Willow Hill

Col passare degli episodi, si scopre che Ophelia potrebbe non essere mai fuggita da Willow Hill. Lo zio Fester racconta di essere stato inviato lì da Morticia per tenerla d’occhio, ma quando arrivò, la sorella era già scomparsa. Tuttavia, una delle teorie più insistenti tra i fan è che Ophelia sia in realtà rimasta imprigionata nei sotterranei di Willow Hill, usata come cavia per esperimenti legati al misterioso progetto LOIS, elemento chiave della trama della seconda stagione. Nel quarto episodio, Mercoledì libera accidentalmente una donna incatenata nei sotterranei dell’istituto. I dettagli di questa scena hanno portato molti a ipotizzare che si tratti proprio di Ophelia, sopravvissuta ma trasformata dalle sofferenze e dagli abusi subiti in isolamento. Una curiosità: anche il dormitorio di Mercoledì alla Nevermore si chiama Ophelia Hall, un chiaro riferimento sia alla sorella di Morticia che all'Ofelia di Shakespeare, personaggio tragico e folle che condivide molte delle caratteristiche attribuite alla zia.

Mercoledì

Ophelia Frump, chi è il personaggio nella tradizione della Famiglia Addams

Il personaggio di Ophelia Frump non è stato inventato per la serie Netflix, ma affonda le radici nel materiale originale della Famiglia Addams. Nella sitcom del 1964, Ophelia è interpretata dalla stessa attrice di Morticia, Carolyn Jones. Caratterialmente, però, non potrebbe essere più diversa: vivace, solare, eccentrica, con una passione per il canto lirico e un look completamente opposto a quello della sorella, fatto di abiti bianchi e coroncine di fiori che spuntano dalla sua testa. Nel franchise Addams, Ophelia è spesso descritta come più "normale" rispetto agli altri membri della famiglia, ma comunque incline a comportamenti lunatici e cupi. È stata quasi sposata con Gomez Addams, in un matrimonio combinato, ma alla fine si è innamorata di Cugino Itt. Nelle versioni successive appare in ruoli secondari o viene sostituita da altri personaggi con tratti simili.

Mercoledì

Il ruolo di Ophelia nella seconda parte della stagione

Lady Gaga sarà Ophelia? La teoria

Una delle teorie più accattivanti che circolano online riguarda la possibile apparizione di Lady Gaga nei panni di Zia Ophelia. Sebbene sia stato annunciato ufficialmente che nella seconda parte di stagione la popstar interpreterà una certa Rosalind Rotwood, leggendaria insegnante della Nevermore, molti fan sospettano che si tratti solo di uno pseudonimo. È stato anche il parallelismo tra il passato da cantante lirica di Ophelia e la carriera musicale di Gaga a generare il sospetto.

Con Goody ormai fuori scena e Mercoledì in bilico, la figura di Ophelia sembra destinata a occupare un ruolo centrale nella seconda parte della stagione. Potrebbe diventare la nuova guida, o una nuova minaccia, per la protagonista. A questo punto è lecito chiedersi quando e come verrà rivelata la verità: Ophelia è morta, sopravvissuta, o pronta a tornare con un nuovo volto? Non ci resta che aspettare il 3 settembre per saperne di più.

