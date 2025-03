Mercoledì 2 e la svolta horror, Jenna Ortega: "Un intero episodio basato sugli slasher"

News Serie TV

Jenna Ortega ha confermato che la seconda stagione di Mercoledì accontenterà i fan del genere horror e ha aggiornato i fan sui progressi della terza.

Se pensavate che Mercoledì non fosse abbastanza spaventosa, preparatevi a un salto di qualità. Jenna Ortega ha appena svelato un dettaglio dei nuovi episodi che farà felici tutti gli appassionati del genere horror: nella seconda stagione della serie ci sarà un intero episodio ispirato agli slasher. Ma cos'è esattamente uno "slasher"? Se leggete un sito specializzato in cinema come Comingsoon.it, probabilmente lo sapete già. Per tutti gli altri: lo slasher un tipo di film horror dove un assassino misterioso, spesso mascherato, uccide brutalmente le sue vittime, generalmente con armi affilate come coltelli o asce (tra i film più noti di questo sottogenere ci sono classici come Halloween, Venerdì 13 e Nightmare – Dal profondo della notte). Ebbene: a quanto pare Mercoledì vorrà omaggiare il genere prendendo una svolta più oscura rispetto alla prima stagione, circostanza che Jenna Ortega aveva già anticipato in precedenti interviste.

Mercoledì diventa più horror: Le nuove anticipazioni della seconda stagione

Ortega ha anche aggiornato i fan sullo stato dei lavori della seconda stagione, per la quale non è stata ancora fissata una data d'uscita su Netflix (dovrebbe arrivare, comunque, entro la fine del 2025). L'attrice, parlando con Collider, ha spiegato che la serie è ancora in fase di montaggio. "Stavo lavorando alla post-produzione due settimane fa. È divertente perché sembra che tu abbia finito, ma in realtà non è così, e probabilmente continuerò a lavorarci fino alla fine", ha detto.

L'attrice ha poi parlato della maggiore libertà creativa che gli autori hanno avuto nella seconda stagione, grazie al successo della prima. "Penso che questa volta ci siamo sentiti più liberi di osare", ha spiegato Ortega, aggiungendo che la serie presenterà sequenze più elaborate e visivamente sorprendenti. Tra le curiosità, ha anche anticipato una scena particolare, in cui il fratello di Mercoledì, Pugsley, apparirà con un dispositivo bizzarro attorno alla testa, che le ha ricordato un momento di Full Metal Jacket, creando un'atmosfera davvero surreale.

Si lavora già alla terza stagione

Ortega ha poi rivelato che gli autori stanno già esplorando idee per la terza stagione. "Non abbiamo ancora ricevuto un via libera ufficiale, ma so che gli sceneggiatori stanno lavorando sodo, cercando di anticipare i tempi", ha dichiarato, alludendo al fatto che con uno show di successo come Mercoledì è fondamentale pianificare in anticipo. Intanto, come sappiamo, Jenna Ortega si è data da fare anche per il grande schermo. Dopo Beetlejuice Beetlejuice, la vedremo anche nella commedia dark di A24 Death of a Unicorn, in uscita nelle sale italiane il prossimo 10 aprile.