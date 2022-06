Matthew Fox, mistero risolto: Ecco perché era scomparso dagli schermi dopo Lost

News Serie TV

L'attore, che tornerà presto in tv con la serie thriller Last Light, ha spiegato perché ha preferito stare lontano dalle telecamere per un decennio e cosa lo ha spinto a riappropriarsi della sua carriera.

Tra il 2004 e il 2010 è stato uno degli attori più in vista di Hollywood grazie a quel fenomeno televisivo pop che è stata Lost. Poi, quasi all'improvviso, ha deciso di fare un passo indietro e ritirarsi a vita privata mettendo da parte la recitazione. Oggi Matthew Fox, indimenticato Jack Shephard nella serie mistery per eccellenza, torna finalmente in tv con la serie thriller Last Light e rompe il silenzio sui motivi che lo avevano portato a mettere in pausa la sua carriera. Ospite del Monte-Carlo Film Festival, Fox ha parlato a cuore aperto con i giornalisti spiegando anche cosa lo ha spinto a tornare davanti alle telecamere.

Matthew Fox: Cosa ha fatto dopo Lost

Dopo la fine di Lost, Fox ha tentato di ripartire dal grande schermo: nel 2012 è stato protagonista del film di Rob Cohen Alex Cross nel quale ha interpretato il super cattivo Picasso (ruolo per il quale ha perso quasi 20 chili). L'anno successivo, la sua partecipazione all'horror d'azione World War Z si è rivelata poco più di un cameo a causa del taglio di numerose scene che lo vedevano come protagonista. Infine ha recitato nell'horror western Bone Tomahawk di S. Craig Zahler. Le cose, intanto, si sono messe male anche sul fronte vita privata: nel 2011 è stato accusato di aver aggredito una donna che guidava un autobus a Cleveland e persino l'ex collega di Lost Dominic Monaghan gli ha rivolto pesanti accuse via Twitter dicendo che "picchia le donne". In quell'occasione Fox ha negato con forza le accuse e alla fine non è stato incriminato. In seguito è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e la sua reputazione è stata fortemente compromessa.

Ecco perché Matthew Fox aveva smesso di recitare

Parlando con i giornalisti, Matthew Fox ha spiegato che con Bone Tomahawk pensava di aver completato "la lista di cose da fare". "Avevo in mente una lista di cose da fare che volevo realizzare nel mondo degli affari, e dopo aver girato Bone Tomahawk nel 2014 credevo di aver completato quella lista. Volevo fare un western. È quello è un western molto strano, ma è un western. E quindi questo ha completato la lista dei desideri", ha spiegato. Un altro importante motivo del suo ritiro è stata la famiglia. "In quel momento della mia vita, i nostri figli erano in un'età in cui sentivo di dovermi impegnare davvero di nuovo", ha detto parlando dei due figli che ha avuto con la moglie Margherita Ronchi. “Da tempo ero concentrato sul lavoro e [mia moglie] Margherita portava avanti la famiglia così bene, ma sentivo che era ora di stare a casa, e sentivo che dovevo lavorare su altri elementi creativi che sono davvero personali per me: musica e scrittura".

Last Light: La trama della serie

Last Light - miniserie attesa prossimamente su Peacock - racconta la storia di una famiglia che lotta per sopravvivere in un mondo gettato improvvisamente nel caos a causa di una crisi petrolifero. Fox interpreta Andy Neilson, uno dei più affermati ingegneri petrolchimici del mondo che si vede costretto a rivalutare le sue priorità - sia personali che professionali - quando si rende conto che l'unico modo in cui potrà salvare la sua famiglia è rimettendo a posto il mondo. Nella serie recita al suo fianco Joanne Froggatt, attrice britannica famosa per il suo ruolo in Downton Abbey.

Una nuova sfida

Oltre a essere il protagonista della serie, Fox ne è anche produttore esecutivo. Ed è stato proprio questo il dettaglio che ha spronato l'attore a tornare in tv. "Sono arrivato al punto in cui ho pensato che forse la lista dei desideri dovesse includere la produzione esecutiva. Non l'avevo mai fatto prima. L'opportunità di essere coinvolto in Last Light è arrivata e quindi ho voluto provarci. E mi è sembrato il momento giusto”, ha concluso.