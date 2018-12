Marvel promette altre avventure per Daredevil dopo la cancellazione a Netflix

Com'era prevedibile, l'inaspettata cancellazione a Netflix di Daredevil dopo tre stagioni apparentemente di successo ha creato un forte malcontento tra gli abbonati, come testimoniano i molti messaggi pubblicati nei profili social del servizio di video in streaming. Mentre si fa sempre più consistente l'ipotesi secondo la quale dietro questa cancellazione e quelle di Luke Cage e Iron Fist possa esserci lo zampino del concorrente Disney+, per le ragioni che abbiamo spiegato qui, Marvel, anch'essa presa di mira dal pubblico deluso, è corsa ai ripari rilasciando un comunicato dalle parole lievemente rassicuranti.

"Marvel è estremamente grata all'enorme pubblico che ha amato Daredevil. Dal momento del primo atto eroico di Matt alla nascita della Page, Murdock & Nelson, è stato un viaggio incredibile", si legge nella nota. "Siamo estremamente fieri degli straordinari showrunner e sceneggiatori, a cominciare da Drew Goddard e Steven DeKnight, Marco Ramirez, Doug Petrie ed Erik Oleson, così come a Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Vincent D'Onofrio e al resto del cast per aver portato i nostri personaggi alla vita con tale capacità, e a ognuno della nostra fantastica troupe a New York City. Non vediamo l'ora di intraprendere in futuro altre avventure con l'Uomo Senza Paura".

Marvel non è stata la prima a lasciare la porta socchiusa alla possibilità di un ritorno in futuro di Daredevil in qualche altra circostanza. Nel suo comunicato, lo stesso servizio aveva dichiarato che, "sebbene la serie si sia conclusa su Netflix, le tre stagioni esistenti resteranno disponibili negli anni a venire, mentre il personaggio di Daredevil vivrà nei progetti futuri della Marvel". Inoltre, il profilo Twitter della serie ha pubblicato una foto nella quale la scritta "La giustizia non si ferma mai" decora una fotografia di Matt, Karen e Foggy, mentre su un vicino (e famoso) tovagliolo da cocktail è appuntato il nome dello studio legale da loro fondato.