Mare fuori ma non solo: incontro con Vincenzo Ferrera

Vincenzo Ferrera è uno dei protagonisti della serie di culto RAI Mare fuori e in attesa di vedere la quinta stagione ha fatto visito al BCT Benevento Cinema Televisione parlando delle novità della serie ma anche dei suoi altri progetti.

È siciliano, e la sua passione rimane sempre la prima, il teatro. Si illuminano gli occhi, a Vincenzo Ferrera, quando ne parla, forse ancora più delle consuete domande su Mare fuori, che gli ha regalato la grande popolarità a 50 anni, in attesa della quinta stagione. Lo conferma la gente che vuole un selfie e un saluto a Benevento, dove l'attore ha incontrato in piazza il pubblico in occasione di BCT Benevento Cinema Televisione. Ha anche incontrato alcuni giornalisti, per confermare il debito di riconoscenza e l’amore per Mare fuori, di cui vi abbiamo raccontato le novità già note della quinta stagione, e le cui riprese sono in corso. “Rinascita, rifondazione e freschezza”, definisce così, con tre aggettivi, la nuova stagione in arrivo l'anno prossimo.

Un successo tale che in tanti lo confondono con il suo personaggio, Beppe Romano, educatore del carcere minorile raccontato nella serie fenomeno prodotta da Rai Fiction e Picomedia. Un personaggio empatico e sempre comprensivo con i problematici ragazzi, che ha contribuito a costruire quel valore aggiunto che ha reso Mare fuori un fenomeno. La possibilità “di avvicinare per la prima volta genitori e figli, che vedono insieme ogni episodio. Quindi l’elemento educativo ha senz’altro una solida importanza”.

Un sodalizio importante è quello che lega Ferrera con il regista di Mare fuori, Carmine Elia, con cui ha realizzato anche altre innovative fiction. “Si cerca di educare il pubblico della televisione generalista a qualcosa di nuovo, esperimenti resi possibili dal successo ottenuto, sperimentando e andando qualche volta bene, qualche volta meno”, ha dichiarato. “Con tutto il rispetto per i capisaldi di Rai1, provare a fare Sopravvissuti ha significato qualcosa di nuovo, di genere, anche difficile e provocatorio. Non c’è soltanto un omicidio e l’indagine del detective, ma ci può essere qualcosa di avventuroso, come i supereroi in Noi siamo leggenda. Perché le piattaforme possono fare queste cose e la televisione generalista no? È una questione di soldi? Non è vero, abbiamo dimostrato che si può fare in maniera onorevole. Come Belcanto, la serie in costume sul canto lirico durante i moti del ’48, le cui riprese sono finite qualche settimana fa. Ho visto delle immagini e sono bellissime”.

Ma non sarà che il pubblico, anche quello della televisione pubblica, sia più avanti rispetto a quanto si creda? “Lo penso anche io, è una paura delle produzioni, si va sul facile. Me ne accorgo quando il plot risulta sempre lo stesso, tutto si risolve in commedia e con la risoluzione del caso. Mi sembra ce ne siano tanti di casi del genere in Italia, è un po’ giocare facile. Troverà questa struttura accomandante e rilassante, ma è pronta a qualcosa di diverso, va educata. Altrimenti non esisterebbero le piattaforme, che non credo siano viste solo da ragazzini di 7 o 8 anni. Ci vogliono più coraggio e creatività, noto un po’ di pigrizia da parte degli sceneggiatori italiani”.

Grazie al successo di Mare fuori capita spesso a Ferrera di incontrare tanto pubblico, come accaduto a Benevento. “Il successo di Mare fuori è stato esplosivo, una cosa impensabile. Credo sia arrivato il messaggio incredibile di rieducazione, di speranza. La gente si è accorta che ci sono ragazzini che nelle nostre città vivono la stessa tragedia in maniera reale. Chi mi ferma vuole abbracciarmi, perché il personaggio di Beppe lo fa molto spesso. Si sentono rassicurati, hanno voglia di vederlo come un padre o uno zio. È una cosa per me indimenticabile. Si è creato uno sdoppiamento, la gran parte delle persone pensa che io sia un vero educatore. E questo è un problema per me, mi invitano nelle carceri a dibattiti con educatori, ma io ne so poco, ho dovuto studiare. È una chiave attraverso la quale si è aperta una porta e gli educatori adesso mi ringraziano. Siamo diventati colleghi”, ha concluso, sorridendo.

Ma la prima passione, il teatro? “Vorrei tornarci, anche se in Italia si dice che se torni a teatro vuol dire che lavori poco in televisione. Fortunatamente in questo momento della mia vita non trovo il tempo per farlo, non avrei possibilità di andare in tournée. Ma è una cosa che penso di poter fare, e con più gioia, perché penso oggi di poter fare uno spettacolo in cui la gente venga a vedere me e non la compagnia. Ho fatto in passato anni con Servillo e Martone. È la cosa che mi diverte di più, il teatro, sul palcoscenico mi ritengo più attore che in televisione”.