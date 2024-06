Mare Fuori 5, iniziate le riprese con 6 nuovi personaggi: Ecco tutte le novità

News Serie TV

La quinta stagione di Mare Fuori è definita da Picomedia un reboot perché introduce diverse new entry senza rinunciare ad alcuni dei volti già noti: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Non dite che non vi avevamo avvisato. Avevamo previsto che Mare Fuori, dalla quinta stagione, non sarebbe stata più la stessa. E ci avevamo visto giusto. Tramite un comunicato, la Rai ha annunciato l'inizio delle riprese del quinto capitolo della popolarissima serie ambientata nell'immaginario IPM di Napoli. E ha svelato diverse anticipazioni, tra cui l'arrivo di ben 6 nuovi personaggi (li potete vedere per la prima volta nella foto qui sopra). La serie, ha osservato il produttore di Picomedia Roberto Sessa, si reinventa quindi come il "classico reboot", in quanto introduce nuovi volti affiancandoli però a personaggi già noti e amati dal pubblico. Ecco tutte le novità su Mare Fuori 5.

Mare Fuori 5: Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo

Tante le novità, sia dietro che davanti la telecamera: come già noto, il regista Ludovico Di Martino (SKAM Italia 3, La belva, I viaggiatori) sostituisce Ivan Silvestrini a cui va parte del merito per aver fatto diventare Mare Fuori il prodotto popolare che è diventato. Arricchito anche il team di sceneggiatori, visto l'addio (o forse, l'arrivederci) della creatrice Cristiana Farina che ha preferito dedicarsi ad altri progetti ma non ha escluso il ritorno, in futuro. Maurizio Careddu resta head writer di una squadra composta da cinque sceneggiatori: oltre allo stesso Careddu, firmeranno le puntate Luca Monesi, Angelo Petrella (già nel team di scrittura delle precedenti stagioni), Sara Cavosi ed Elena Tramonti.

I nuovi personaggi e le conferme nel cast

Il cast si arricchisce di tanti nuovi ingressi. Prima di tutto nuovi ragazzi con storie difficili alle spalle varcheranno la soglia dell'IPM di Napoli. I primi annunciati sono Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, nei panni di due criminali arrivati dal Nord; Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli, amiche inseparabili e partner in crime; Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che daranno voce a due delle diverse anime di Napoli, quella della strada e quella dei quartieri più benestanti, i quartieri dei "chiattilli". Tornano, inoltre, alcuni dei volti più amati: Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera, solo per citarne alcuni. Non viene citato - comprensibilmente - Matteo Paolillo, visto che la sorte del suo personaggio, Edoardo, è rimasta appesa a un filo nel finale della scorsa stagione. Probabilmente il suo ritorno, o mancato ritorno, rimarrà ancora un mistero per un po'.

Le dichiarazioni

"Mare Fuori è un eccezionale esempio di serialità televisiva fondata sul racconto della contemporaneità e sui valori del servizio pubblico", ha dichiarato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, tramite un comunicato. "Il pubblico ha premiato la capacità di restituire la ricchezza contraddittoria del vissuto di un gruppo di giovanissimi costretti nella condizione estrema di un istituto di pena minorile. È anche la prova strategica di come la fiction possa declinarsi con successo sulla televisione generalista e sulla piattaforma digitale. Per questo saluto l’inizio riprese della quinta stagione con l’orgoglio e la speranza di una grande scommessa vinta, che si rimette in gioco", ha aggiunto.

Roberto Sessa, produttore Picomedia, ha osservato: "La serie 5 nel gergo della serialità televisiva è il classico ‘reboot’. Ovvero la storia ci dà la possibilità di introdurre diversi nuovi personaggi che diventeranno, insieme ai protagonisti già affermati, le icone delle prossime stagioni. Diamo il benvenuto a sei di loro nella famiglia di Mare Fuori e gli auguriamo un grande percorso umano e professionale".