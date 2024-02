Mare Fuori 5: Dalla prossima stagione la serie non sarà più la stessa, ecco perché

News Serie TV

Dopo l'uscita di tutti i 14 episodi della quarta stagione di Mare Fuori su RaiPlay, si pensa già alla quinta che però dovrà fare a meno del regista Ivan Silvestrini e della sceneggiatrice storica Cristiana Farina. E non saranno gli unici cambiamenti: ecco tutto quello che sappiamo.

Come era prevedibile, Mare Fuori consolida il suo primato di serie italiana più seguita degli ultimi anni grazie ai risultati incredibili dell'ultimo ciclo di episodi. Solo nei primi tre giorni dall'uscita dei primi 6 episodi su RaiPlay lo scorso 1° febbraio, la quarta stagione ha raggiunto 26 milioni di visualizzazioni. I primi 2 episodi, arrivati anche su Rai 2 il 14 febbraio mentre su RaiPlay venivano resi disponibili i restanti 8 (e non 6 come precedentemente annunciato), hanno catturato l'attenzione di 1 milione e 253mila spettatori, con il 9,6% di share. Insieme alla soddisfazione per gli ottimi risultati e alla conferma di altre due stagioni, tuttavia, nelle ultime settimane sono arrivate anche alcune notizie che hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca i fan. Non solo addii (inevitabili) di alcuni personaggi, ma anche grandi cambiamenti al timone della serie di successo. Dalla prossima stagione, infatti, non faranno più parte della squadra di Mare Fuori la sceneggiatrice storica Cristiana Farina e il regista Ivan Silvestrini che ha diretto la serie a partire dalla seconda stagione. Tutto questo ci fa pensare che, come ha sottolineato lo stesso Silvestrini, si chiuda davvero un cerchio per la serie targata Picomedia e prodotta da Roberto Sessa. Cosa dobbiamo aspettarci dalla quinta stagione? Forse dobbiamo abituarci all'idea che Mare Fuori non sarà più la stessa? Cerchiamo di fare ordine.

Mare Fuori 5: Perché non ci saranno Cristiana Farina e Ivan Silvestrini

Cristiana Farina è considerata "la mamma" di Mare Fuori (per sua stessa ammissione), perché proprio da una sua idea è nata la serie, tanti anni fa, in seguito alla sua esperienza come volontaria nel carcere minorile di Nisida. Per quattro stagioni è stata autrice del soggetto di serie insieme a Maurizio Careddu, ma non lavorerà alla quinta stagione. Lo ha annunciato lei stessa in un'intervista a Fanpage. "Mare Fuori però rimane mio figlio, di conseguenza col cuore rimango lì. Semplicemente mi hanno proposto altri progetti e mi ci sto dedicando. Non è detto che io non faccia la sesta, la settima e l'ottava", ha spiegato la sceneggiatrice.

Allo stesso modo, anche il regista Ivan Silvestrini ha fatto sapere che si dedicherà ad altri progetti e che la quarta stagione di Mare Fuori per lui è stata l'ultima. Con una bella e sentita lettera ai fan postata su Instagram, Silvestrini ha ringraziato il cast e la troupe che sono stati "come una famiglia" e tutti gli appassionati con cui negli ultimi anni è rimasto sempre in contatto, instaurando con loro un rapporto di fiducia. Ha poi risposto, indirettamente, anche a chi ha criticato il finale della quarta stagione e non ha gradito certe scelte degli sceneggiatori. "Sono molto fiero del risultato e anche se so che le cose non sono andate proprio come volevate, se avete pianto per tutte le ore che dite beh, qualcosa di buono doveva esserci", ha scritto sottolineando poi come alcune sfide della serie riflettano quelle della vita. "Ho trattato ogni stagione a cui ho lavorato come se fosse l'ultima, quest'anno in particolar modo, perché se è vero che certe storie sono sospese, io credo che il mistero circa alcuni avvenimenti racconti bene il mistero della vita", ha aggiunto. Leggete qui sotto per intero la sua lettera.

Mare Fuori 5 ci sarà con un nuovo regista

Durante la conferenza stampa di presentazione della quarta stagione, il produttore Roberto Sessa ha confermato che ci saranno una quinta e una sesta stagione di Mare Fuori. In particolare, ha detto che si sta già lavorando sulla sceneggiatura della quinta stagione con un team di autori rinnovato e integrato con due nuove giovani sceneggiatrici. L'obiettivo è portarla in tv e in streaming a febbraio 2025, quindi esattamente un anno dopo la quarta e due anni dopo la terza. I ritmi di produzione, quindi, saranno come sempre molto serrati e si girerà a Napoli nei mesi estivi.

Sempre Sessa di Picomedia ha anticipato al Corriere del Mezzogiorno il nome del regista che sostituirà Ivan Silvestrini: si tratta di Ludovico Di Martino, giovane regista romano che nel curriculum può vantare già importanti progetti come la regia della terza stagione di SKAM Italia e i film I viaggiatori e La belva. Come ha fatto in passato Silvestrini rendendo assolutamente riconoscibile il suo tocco, Di Martino potrà portare il suo stile personale nella serie e rinnovarla, se vorrà, dal punto di vista visivo. Allo stesso modo, sarà compito dei nuovi sceneggiatori introdurre agli spettatori nuove storie e personaggi mai visti prima.

Mare Fuori 4 supera il suo stesso record: Su RaiPlay visualizzazioni più che raddoppiate Leggi anche

Gli addii di Mare Fuori 4: Chi non tornerà nella prossima stagione? (SPOILER)

Attenzione: da qui in avanti seguiranno spoiler sugli episodi finali della quarta stagione di Mare Fuori quindi se non li avete ancora visti vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

E ora le note dolenti. Gli autori e il regista ci avevano avvertito: Mare Fuori 4 avrebbe portato alla conclusione di archi narrativi di diversi personaggi. E così è stato. Chi ha visto l'intera quarta stagione sa che alcuni personaggi, e quindi i rispettivi interpreti, hanno inequivocabilmente lasciato la serie. Ad altri abbiamo detto solo arrivederci mentre il destino di altri ancora è appeso a un filo e, probabilmente, non ne sapremo di più fino alla prossima stagione. I personaggi che sono usciti di scena nel corso della stagione e che quasi sicuramente non torneranno nella prossima (possibili flashback a parte) sono Don Salvatore Ricci (Raiz) e l'avvocato Alfredo D'Angelo (Giuseppe Tantillo) che sono morti, ma anche Giulia "Crazy J" (Clara Soccini) e Kubra (Kyshan Wilson) che hanno lasciato l'IPM di Napoli per trasferirsi in altri istituti. Sembra certo anche l'addio di Massimiliano Caiazzo, l'interprete di Carmine Di Salvo che ha ottenuto la libertà entrando in un programma di protezione, tuttavia senza la sua Rosa (Maria Esposito). Quest'ultima, come si intuisce dalla conversazione che Carmine ha con il Comandante (Carmine Recano) in una delle ultime scene della stagione, probabilmente tornerà nell'IPM e per il momento ha rinunciato al lieto fine tanto sperato con il suo amato Carmine. Non disperiamo e speriamo che, prima o poi, si ricongiungerà con lui.

Le cose si fanno più complicate quando parliamo di Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo. Quest'ultimo è stato il protagonista del cliffhanger finale di stagione e non sappiamo se è sopravvissuto o meno al colpo di vanga che qualcuno (resta un mistero chi) gli ha dato mentre era sulla tomba di famiglia dei Ricci. Per il momento l'attore ha evitato ogni nuova intervista per non dover rispondere alle domande dei fan preoccupati ma siamo certi che avremo più notizie nei prossimi mesi quando le riprese della quinta stagione inizieranno a Napoli. Intanto, dalle notizie che circolano in rete e su diversi siti di casting, sappiamo che sarebbe già iniziata la ricerca di almeno tre giovani attori che dovrebbero interpretare tre nuovi personaggi nei prossimi episodi. Ora che gli interpreti originali (prima Nicolas Maupas, Valentina Romani e Giacomo Giorgio, ora Massimiliano Caiazzo) stanno man mano prendendo altre strade, c'è il rischio che Mare Fuori diventi una serie diversa da quella a cui molti spettatori si sono affezionati. E anche se è naturale che la narrazione si sposti su altri protagonisti, è lecito chiedersi: gli spettatori rimarranno ugualmente fedeli? Questo lo sapremo solamente tra un anno.

Foto: Sabrina Cirillo