Mare Fuori 4 supera il suo stesso record: Su RaiPlay visualizzazioni più che raddoppiate

L'onda alta di Mare Fuori colpisce ancora. La serie targata Rai Fiction e Picomedia è appena tornata (ieri, 1° febbraio, a mezzanotte) su RaiPlay con i primi 6 episodi della quarta stagione e ha già raggiunto numeri stratosferici superando il record stabilito con la terza stagione.

Record di visualizzazioni per Mare Fuori 4





I dati diffusi da Sensemakers, la società che ha misurato le visualizzazioni su RaiPlay, parlano chiaro: già nelle prime due ore di disponibilità, da mezzanotte alle 2, le visualizzazioni sono state 1.136.202 (+118% rispetto ai numeri relativi alla stessa fascia oraria dell'anno scorso). Anche il tempo passato sulla piattaforma (oltre 422mila ore di tempo speso) ha fatto segnare un incremento dell'82%. Tanto che la piattaforma di video in streaming targata Rai ha rischiato di andare in tilt e, per diversi minuti, è stata inaccessibile. Dei sei episodi resi subito disponibili, il primo (intitolato Nel nome dell’amore) ha registrato 848.956 visualizzazioni per 21.189.410 milioni di minuti di tempo speso, con incrementi rispettivamente del 165% e del 140% in termini di visualizzazioni e tempo speso rispetto al primo episodio della terza stagione. Volendo fare un paragone con la terza stagione, lo scorso anno il primo episodio di Mare fuori 3, L'odio necessario, registrò 320.850 visualizzazioni e 8.812.819 milioni di minuti di tempo speso.

I commenti della Rai

È evidente, ormai, che la strategia della Rai di pubblicare in anticipo e in modalità binge gli episodi di Mare Fuori, sperimentata per la prima volta lo scorso anno, ripaga. Per i restanti sei episodi della quarta stagione bisognerà aspettare il 14 febbraio (quando saranno pubblicati su RaiPlay mentre su Rai 2 i primi due arriveranno in chiaro), ma il successo della serie prodotta da Roberto Sessa sembra ormai consolidato. "Il grande successo del debutto della quarta stagione di Mare Fuori su RaiPlay conferma la straordinaria capacità della Rai di narrare il nostro tempo, affrontando - come in un Romanzo di formazione contemporaneo - temi di grande valore sociale e civile", hanno commentato l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi.

La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha aggiunto: "Questa serie continua a sorprenderci per la capacità di rinnovarsi e rilanciare la sua forza d’attrazione rispetto al pubblico, quello dei giovani in particolare che si riconoscono in un racconto fortemente realistico che, in coerenza con lo spirito del servizio pubblico, colpisce per l’autenticità dei sentimenti con cui descrive il delicato passaggio all’età adulta nella condizione estrema del carcere minorile".

Foto: Sabrina Cirillo