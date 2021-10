Maid batte La regina degli scacchi: È la miniserie più vista su Netflix

News Serie TV

Il servizio di video in streaming stima che il drama con Margaret Qualley attirerà 67 milioni di account nelle prime 4 settimane dall'uscita, 5 milioni in più rispetto all'acclamata serie con Anya-Taylor Joy.

A casa Netflix è tempo di sorpassi. Dopo il balzo di Squid Game, diventata in poco tempo la serie tv più vista di sempre sulla piattaforma superando il record di Bridgerton, anche La regina degli scacchi ha perso la sua corona. La miniserie con Anya-Taylor Joy vincitrice del Golden Globe, infatti, è a un passo dall'essere superata per numero di visualizzazioni da Maid, l'intenso drama con Margaret Qualley e Andie MacDowell uscito lo scorso 1° ottobre. Con 67 milioni di account raggiunti stimati dal servizio nelle prime quattro settimane dall'uscita, Maid diventerà così la miniserie più vista di sempre su Netflix (La regina degli scacchi si era fermata a 62 milioni).

Il successo di Maid, una storia di coraggio e resilienza

In Maid, ispirata all'autobiografia bestseller di Stephanie Land, Margaret Qualley interpreta Alex, una madre single provata dalle circostanze della vita e determinata ad assicurare un futuro migliore a sua figlia Maddy. Scappata da una relazione violenta, Alex si dà da fare come addetta alle pulizie e intanto fa i conti con sua madre Paula (la madre di Qualley nella vita reale, Andie MacDowell), una donna mentalmente instabile perché affetta da un disturbo bipolare non diagnosticato. Mentre cerca di sbarcare il lunario, Alex sfida la burocrazia combattendo contro un sistema iniquo e sperimentando cosa significa vivere da poveri nel Paese più ricco del mondo. Nelle ultime settimane la miniserie, una storia commovente che affronta temi importanti come la povertà, gli abusi e la salute mentale, è rimasta costantemente nella Top 10 di Netflix, la lista dei contenuti più apprezzati sul servizio, anche in Italia.

Maid — the moving limited series starring Margaret Qualley, Andie MacDowell, and Anika Noni Rose that was inspired by Stephanie Land’s novel — is expected to reach 67 million households during its first four weeks on Netflix! pic.twitter.com/qJbMuRyTTU — Netflix (@netflix) October 20, 2021

Il dato comunicato da Netflix, 67 milioni di famiglie raggiunte, è ancora una stima - visto che non sono ancora trascorsi i canonici 28 giorni dalla data di uscita - ma c'è motivo di credere che non solo sarà confermato ma anche superato. In quel caso Maid diventerebbe non solo la miniserie più vista di sempre ma anche il quinto contenuto originale Netflix più visto insieme a Sex/Life e alla terza stagione di Stranger Things. La notizia, tuttavia, arriva in concomitanza con l'annuncio dei nuovi risultati estremamente positivi raggiunti dal servizio (nell'ultimo trimestre ha attirato 4.380.000 utenti in più raggiungendo quasi 214 milioni di abbonamenti in tutto il mondo) e proprio quando il colosso di Los Gatos ha fatto sapere che cambierà la metodologia di misurazione della popolarità delle sue serie, considerando non più gli account che hanno visto un dato contenuto per almeno due minuti bensì le ore totali di visione da parte di tutti gli account dei membri.