Netflix cambia il modo in cui misura la popolarità delle sue serie, finalmente

Non saranno più calcolati gli account che hanno visto almeno due minuti di un contenuto ma le ore fruite complessivamente.

Ammettiamolo: annunciare questa o quella serie tv come la più vista di Netflix e poi precisare che è bastata la visione di soli due minuti di quel contenuto per contribuire - in una imprecisata misura - a quel risultato era una delle cose più senza senso nella storia recente del piccolo schermo. Finalmente lo hanno capito anche al quartier generale a Los Gatos, dove, sulla scia dell'ottimo lavoro che Nielsen sta portando avanti da qualche mese con le sue rilevazioni, è stato annunciato che Netflix cambierà il modo in cui misura il seguito e quindi la popolarità dei propri show.

Netflix e visualizzazioni: Come cambia

Ad oggi, Netflix si è limitato a indicare - senza alcuna conferma indipendente - il numero degli account dei propri abbonati coinvolti nella visione di almeno due minuti di una serie tv o di un film durante i primi 28 giorni di disponibilità. Ad esempio, sono 142 milioni (e non più 111 milioni come annunciato inizialmente) gli account che hanno guardato almeno due minuti della recente serie fenomeno Squid Game, lunga 485 minuti, rendendola la più vista di sempre su Netflix.

Durante l'ultima assemblea degli azionisti, dove ha presentato risultati per il terzo trimestre superiori alle aspettative (4,4 milioni di abbonati in più), il gigante dello streaming ha spiegato che da questo momento gli ascolti dei propri contenuti originali saranno riportati come totale di ore visionate da tutti gli account dei membri. Un nuovo approccio che ha lo scopo di fornire "una migliore lettura sul coinvolgimento e la soddisfazione del pubblico", perché tiene conto anche degli eventuali rewatching, altrettanto indicativi dell'apprezzamento di un titolo.

Netflix: Le serie tv più viste dagli abbonati

Un'idea di come la situazione cambi ci è stata offerta già qualche giorno fa, prima che fossero resi noti i numeri di Squid Game, dai primi dati diffusi da Netflix sulle ore fruite dagli abbonati. Sebbene Bridgerton resti al primo posto nella nuova Top 10 (in attesa di un aggiornamento sulle ore di Squid Game fruite dagli abbonati), il resto viene in gran parte stravolto, con una maggiore prevalenza di show come La casa di carta, Stranger Things e YOU rispetto ad altri come Sex/Life ed Emily in Paris, che il pubblico potrebbe aver visto solo in parte e poi abbandonato oppure soffrono semplcemente del minore disponibilità di episodi.

Serie TV più viste per ore fruite

1. Bridgerton, Stagione 1 (625 milioni)

2. La casa di carta, Parte 4 (619 milioni)

3. Stranger Things, Stagione 3 (582 milioni)

4. The Witcher, Stagione 1 (541 milioni)

5. Tredici, Stagione 2 (496 milioni)

6. Tredici, Stagione 1 (476 milioni)

7. YOU, Stagione 2 (457 milioni)

8. Stranger Things, Stagione 2 (427 milioni)

9. La casa di carta, Parte 3 (426 milioni)

10. Ginny & Georgia, Stagione 1 (381 milioni)

Serie TV più viste per numero di account

1. Bridgerton, Stagione 1 (82 milioni)

2. Lupin, Stagone 1 Parte 1 (76 milioni)

2. The Witcher, Stagione 1 (76 milioni)

4. Sex/Life, Stagione 1 (67 milioni)

4. Stranger Things, Stagione 3 (67 milioni)

6. La casa di carta, Parte 4 (65 milioni)

6. Tiger King, Stagione 1 (65 milioni)

8. La regina degli scacchi (62 milioni)

9. Sweet Tooth, Stagine 1 (60 milioni)

10. Emily in Paris, Stagione 1 (58 milioni)