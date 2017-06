Luther e Idris Elba tornano con una quinta stagione

Nel 2012 premiato con il Golden Globe per la sua interpretazione, Idris Elba tornerà a vestire i panni del brillante ma impulsivo detective John Luther nell'appena annunciata quinta stagione del crime drama britannico Luther.

"E ora? È una domanda che Idris mi ha fatto molte volte", commenta l'ideatore Neil Cross - che ha scritto i quattro nuovi episodi - in un comunicato. "Cos'è successo a John Luther dopo averlo visto l'ultima volta camminare indomito per le strade della sua città, la sua Londra rosso-sangue? Non poteva finire così, giusto? C'è molto che non sappiamo. Tante questioni irrisolte. Ci siamo fatti quella domanda. Questo perché amiamo John e ci chiediamo cosa stia combinando. E per quanto mi riguarda, sono terrorizzato dai mostri. Il volto alla finestra. La mano sotto il letto. L'ombra alla fine della strada. Chi li fermerà, se non John Luther? Quindi, abbiamo telefonato ad alcuni vecchi amici per chiedergli se avrebbero voluto scoprire cosa succede dopo. E hanno risposto di sì. Perciò lo faremo. Scopriremo cosa succede dopo".

L'inizio delle riprese è fissato nei primi mesi del 2018, in vista di una programmazione dei nuovi episodi presumibilmente tra la fine dello stesso anno e l'inizio del 2019. Elba ha dichiarato: "Neil, BBC e io abbiamo parlato di fare un'altra stagione e sono contento che riusciremo a rimettere tutto insieme. Non vedo l'ora di indossare nuovamente il cappotto".