Luke Perry "non era interessato" al revival di Beverly Hills, 90210

Lanciato di fatto da Beverly Hills, 90210, serie nella quale interpretò per quasi 200 episodi il ruolo del bello e dannato Dylan McKay, un personaggio da lui mai abbracciato completamente, Luke Perry difficilmente sarebbe apparso nel revival di sei episodi annunciato dalla FOX per la prossima estate, casualmente nello stesso giorno in cui l'amato attore 52enne è stato colpito da un grave ictus che all'inizio di questa settimana lo ha portato alla morte. A riferirlo è stato l'amico ed ex collega Jason Priestley.

Le dichiarazioni rilasciate dall'attore che interpretò Brandon Walsh non sono in realtà recenti ma risalgono ad alcuni anni fa. "Posso dire con onestà che Luke non ha alcun interesse a tornare nello show", disse Priestley a Us Weekly circa la possibilità di un ritorno suo e dei colleghi nei panni dei loro personaggi. Il progetto sembrava dunque difficile da realizzare, ma in tempi di revival e remake talvolta anche di notevole successo si è riusciti infine a trovare un accordo, il quale tuttavia non includeva Perry. L'attore, del resto, era già impegnato sul set della serie tv di The CW Riverdale, la cui produzione ora è sospesa, ma neppure l'idea di interpretare una versione sopra le righe di se stesso invece di quella invecchiata di Dylan sembrava averlo convinto del tutto.

Non prenderà parte alla nuova serie neppure Shannen Doherty, che in Beverly Hills, 90210 fu Brenda Walsh, uno dei primi amori (tormentati) di Dylan. Su Instagram, l'attrice sopravvissuta al cancro è tornata a parlare della morte dell'ex collega, scrivendo: "Ieri mattina ho ricevuto una telefonata che mi ha devastato. Sto combattendo con questa perdita e attraversando un momento molto difficile per il mio animo. Ma il mio affetto va alla sua famiglia e ai suoi amici che nelle loro (e nella mia) vite sono stati benedetti dalla sua luce. Elaborare tutto questo mi è impossibile al momento".