Luke Cage 2: Il primo teaser trailer ne annuncia la data

A poche ore dal lancio dell'attesa seconda stagione di Jessica Jones, Netflix pone l'attenzione dei fan Marvel sulla prossima tappa di questa sua corsa sfrenata nell'universo dei supereroi della Casa delle Idee. L'appuntamento è per il 22 giugno, quando debutteranno i 13 episodi della seconda stagione di Luke Cage, come annuncia il primo teaser trailer diffuso dal servizio di video in streaming.

Allo stesso modo di Jessica Jones, nei nuovi episodi di Luke Cage vedremo il personaggio di Mike Colter affrontare il fatto che la gente di Harlem sia ora a conoscenza delle sue capacità. Tuttavia, una tale esposizione non fa altro che aumentare il suo bisogno di proteggere la comunità e di scoprire i limiti di chi possa e chi non possa salvare. E con l'ascesa di un altro temibile nemico, Luke è costretto a varcare il confine sottile che separa gli eroi dai cattivi.