Lucifer 6: Emerge un dettaglio della stagione finale che non piacerà ai fan

Disponibile in streaming su Netflix, la serie tornerà con una sesta e ultima stagione più breve.

Godetevela finché dura, perché l'addio di Lucifer è più vicino di quanto il rinnovo a sorpresa per una sesta e ultima stagione aveva fatto pensare. Contrariamente al quinto ciclo, lungo ben 16 episodi e per questo diviso in due parti, la prima delle quali disponibile da pochi giorni su Netflix, il capitolo conclusivo delle storie del carismatico Lucifer Morningstar sarà decisamente più corto. Ovvero, come rivelato da alcune fonti a TVLine, solo 10 episodi.

Lucifer non raggiungerà il traguardo dei 100 episodi

Mentre il servizio di video in streaming non ha voluto confermare l'indiscrezione, ma neppure smentirla (e non dubitiamo della credibilità di TVLine, lo stesso sito che aveva rivelato in anticipo del prolungamento della quinta stagione), un ordine di soli 10 episodi sta a significare che la serie non raggiungerà quello che per molti fan era un traguardo più scontato che sperato: 100 episodi. Lucifer si fermerà a 93, anche perché, contrariamente a una produzione broadcast, non ha bisogno di raggiungere le tre cifre affinché i diritti possano essere venduti alle emittenti locali; una regola del sistema televisivo americano. Al diavolo quindi tutte le teorie suggestive lette negli ultimi giorni su Reddit, inclusa quella di un ordine generoso di 17 episodi.

Quando uscirà la sesta stagione?

Prima di chiedersi quando la sesta stagione di Lucifer sarà disponibile su Netflix, sarebbe opportuno domandarsi quando lo sarà la seconda parte della quinta. E anche questo è un mistero. Sappiamo però che, dopo il lungo lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus, le riprese ricominceranno il 24 settembre. La produzione completerà prima le riprese del sedicesimo e ultimo episodio della stagione 5, che erano rimaste in sospeso, e proseguirà subito dopo con quelle della 6. Indicativamente, i prossimi otto episodi saranno disponibili entro la fine dell'anno, mentre per i successivi 10, gli ultimi, bisognerà attendere il 2021 inoltrato.