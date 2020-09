Lucifer torna in produzione: Ecco quando ripartono le riprese di quinta e sesta stagione

News Serie TV

La serie in streaming su Netflix si era dovuta fermare a causa dell'emergenza sanitaria ma ora c'è una data per il ritorno sul set.

Anche il Signore degli Inferi vede finalmente la luce dopo diversi mesi di pausa forzata a causa del Coronavirus. TVLine riporta che è stata fissata una data per il ritorno sul set di Lucifer, le cui riprese avevano subito uno stop lo scorso marzo. Sarà così possibile concludere i lavori sulla seconda metà della stagione 5 e permettere a Netflix di rilasciare i nuovi episodi in streaming quanto prima.

Lucifer 5: Ecco quando si torna sul set

Come riferito dall'attrice della serie Lesley-Ann Brandt, a marzo le riprese della quinta stagione erano state completate "al 99%". Gli attori erano impegnati a girare l'ultimo episodio del quinto ciclo quando si erano dovuti fermare. Mancava davvero poco alla fine. Ora finalmente si potrà terminare quanto cominciato: secondo TVLine attori e troupe torneranno sul set il prossimo 24 settembre e, finita di girare la quinta stagione, inizieranno immediatamente a girare la sesta e, ora ne siamo certi, davvero ultima stagione (non sappiamo ancora di quanti episodi).

Quando esce la seconda metà della quinta stagione?

Warner Bros. non ha rilasciato commenti sulla tabella di marcia della produzione quindi non sappiamo esattamente quanto ci vorrà per ultimare le riprese. Verosimilmente non occorrerà molto tempo quindi i nuovi otto episodi potrebbero essere disponibili su Netflix prima di quanto sperato. Appare improbabile, tuttavia, che possano uscire entro la fine dell'anno. Li vedremo più probabilmente a partire dalla primavera del 2021.

