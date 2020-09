Lucifer 5: Il finale della quinta stagione è stato modificato all'ultimo minuto. Ecco perché

News Serie TV

L'interprete di Dan Kevin Alejandro ha spiegato come il rinnovo per una sesta stagione ha rivoluzionato i piani degli sceneggiatori.

Il finale della quinta stagione di Lucifer ha subito importanti modifiche dopo la notizia, del tutto inaspettata, del rinnovo della serie per una sesta e - questa volta davvero - ultima stagione da parte di Netflix. Lo ha svelato l'attore Kevin Alejandro, che interpreta il detective Dan Espinoza, durante una recente intervista rilasciata a Metro.

Lucifer: Il rinnovo per una sesta stagione ha cambiato tutto

Lucifer è tornata in streaming su Netflix con la prima parte della quinta stagione lo scorso 21 agosto. Come si intuisce guardando i primi otto episodi, gli sceneggiatori avevano costruito il quinto capitolo pensando che fosse l'ultimo. Il rinnovo per una sesta stagione, di cui si parlava già da febbraio ma che è arrivato ufficialmente solo lo scorso giugno, ha rivoluzionato i piani costringendoli ad apportare cambiamenti dell'ultimo minuto alla trama. "Tutti noi eravamo convinti fosse l'ultima stagione e abbiamo lavorato con questa convinzione fino al penultimo episodio della quinta stagione. Pensavamo davvero che la quinta stagione fosse la fine", ha detto Alejandro. Stando al racconto dell'attore, sia il cast che la troupe non si erano trattenuti, usando tutti i colpi di scena possibili, proprio perché credevano che quella fosse l'ultima opportunità per farlo. "Non hanno lesinato niente. Penso si capisca dalla sceneggiatura. Tutti avevano quell'impressione, finché Netflix non ha cambiato idea. La cosa ci ha messi tutti in una sorta di loop", ha continuato l'interprete di Dan.

Il finale della quinta stagione è stato modificato

Naturalmente il pensiero di dover portare la storia di Lucifer oltre la quinta stagione ha messo in crisi non poco l'intera troupe. "Eravamo sconvolti. Pensavamo 'e adesso come continuiamo?'. Avevamo già investito così tanto cercando di dare a ogni personaggio il finale che meritava. Ovviamente però eravamo super eccitati", ha detto Alejandro spiegando che l'unica soluzione era cambiare il finale già pianificato. Alla fine, quando mancava solo un episodio della quinta stagione da girare (che, tra l'altro, deve ancora essere ultimato), gli sceneggiatori hanno apportato significative modifiche all'ultimo episodio. Non sappiamo nello specifico quali siano (lo sapremo solo quando verrà rilasciata la seconda parte della quinta stagione) ma Kevin Alejandro ha assicurato che sono importanti e che varranno l'attesa. "Non pensavo che potessero farlo. Ma hanno trovato un modo davvero fantastico per assicurare una sesta stagione eccellente", ha concluso l'attore.

