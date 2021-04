Lucifer: La stagione 5B e la 6 saranno profondamente diverse l'una dall'altra, assicura lo showrunner

News Serie TV

Joe Henderson avverte che il tono dei prossimi episodi della serie cambierà bruscamente dalla seconda parte della quinta stagione all'ultima (e aspettiamoci un cliffhanger).

Preparatevi a provare emozioni contrastanti mentre guarderete i nuovi episodi di Lucifer. Terminate le riprese della sesta e ultima stagione e annunciata la data di uscita della seconda parte della quinta su Netflix (in arrivo il prossimo 28 maggio), il co-showrunner della serie Joe Henderson ha voluto avvertire i fan del fatto che i due blocchi di episodi saranno molto diversi l'uno dall'altro. La stagione 5B, in particolare, sarà molto più movimentata ed epica, mentre la sesta sarà dolce e più concentrata sui sentimenti.

Lucifer: Le nuove anticipazioni di Joe Henderson

Intervistato recentemente per wordballoon, Henderson ha ammesso di essere profondamente legato sia alla quinta stagione di Lucifer che alla sesta ma ha spiegato che le due sono profondamente diverse. I restanti 8 episodi della quinta, infatti, saranno "grandi ed epici" mentre i dieci episodi della sesta saranno molto più "dolci e personali". "Non saprei come paragonarli. Sono così profondamente diversi, eppure coerenti perché fanno parte di una stessa storia", ha aggiunto. Lo sceneggiatore, inoltre, ha anticipato che, sebbene la storia della quinta stagione abbia un finale (non dimentichiamo che, secondo i piani originari, sarebbe dovuta essere l'ultima), nell'episodio 16 ci sarà comunque un piccolo cliffhanger che renderà curiosi i telespettatori. "Daremo agli spettatori un'ottima ragione per risintonizzarsi sullo show, per la sesta stagione", ha assicurato.

